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Сила разума. Парамханса Йогананда

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Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Разум обладает огромной силой и является чудом, созданным Богом.
2. Для развития силы разума нужно общаться с теми, кто уже овладел этой силой, и избегать людей, которые парализуют вашу волю.
3. Уединение и отстранение от шумного мира – секрет успеха для укрепления разума.
4. Вы сами создатель своей судьбы благодаря силе разума.
5. Нужно начинать применять силу разума с незначительных вещей для укрепления.
6. Вера в безграничные возможности разума, несмотря на сомнения окружающих, позволяет осуществлять самые смелые замыслы.
7. Регулярно занимайтесь самосовершенствованием в разных сферах – так вы развиваете силу разума.
8. Материя происходит из разума, поэтому, управляя разумом, вы управляете миром.
9. Высшее счастье достигается посредством единения с Богом, а материальные желания уходят на второй план.
10. Верьте в себя, меняйте свои мысли – и вы сможете корректировать свою судьбу.

Вывод: центральной идеей лекции является безграничная сила человеческого разума, данная Богом. Развивая и направляя свой разум, человек становится творцом собственной судьбы и обретает счастье. Для этого необходимо окружать себя правильной средой, уделять время самосовершенствованию и обладать непоколебимой верой в свои возможности. В конечном счете, высшее предназначение – духовное единение с Богом.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ra2VVUXnlss
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