Комментарий редакции

Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Основные тезисы лекции:

1. Овладение искусством правильного действия позволяет человеку очистить свое эго и вернуться к изначальному состоянию души.

2. Действия, сопровождаемые желаниями и привязанностями, создают множество проблем и приводят к страданиям.

3. Духовная деятельность указывает человеку на его истинные обязанности, исполнение которых очищает и приносит покой и блаженство души.

4. Йоги должны исполнять свой долг без привязанности, используя данные им Богом инструменты действия, такие как тело, ум и интеллект.

5. Очищение нервов, энергии жизни и сознания через правильную диету, физические упражнения, дыхательные практики и медитацию помогает йогу обрести единство с Богом и вечный покой.

6. Освобожденные от эгоистических желаний йоги трудятся только для Всевышнего, воспринимая земные события как божественную игру.

Вывод: Основная идея лекции – необходимость очищения эго и привязанностей через духовную практику, что позволяет человеку вернуться к изначальному состоянию души и обрести единство с Богом.