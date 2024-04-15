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Истоки советского образования, или Как спасти школу сегодня | Спицын, Савватеев

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Историк Евгений Спицын и математик Алексей Савватеев обсуждают истоки советского образования, эксперименты 20-х гг. прошлого столетия и либеральные реформы в образовании 1990-х и 2000-х.

#ЕвгенийСпицын #АлексейСавватеев #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. После революции большевики инициировали серьезную перестройку системы образования, отказавшись от церковно-приходских школ и внедряя новые педагогические концепции, такие как дальтон-план и педология.

2. Во второй половине 1920-х годов эти новаторские подходы получили широкое распространение, однако они имели и негативные стороны, связанные с отрицанием индивидуальности учащихся и акцентом на коллективных формах обучения.

3. Борьба с "педологическими извращениями" началась только в середине 1930-х годов, когда многие теоретики этих концепций уже были репрессированы.

4. Сталин впоследствии вернулся к традиционным формам образования, заимствованным из дореволюционной системы, и смог добиться значительных успехов в развитии советского образования, особенно в естественных и технических науках.

5. Современная ситуация в российском образовании во многом повторяет ошибки 1920-х годов, такие как профилизация, акцент на подготовке к ЕГЭ, а не фундаментальные знания, а также отсутствие должного финансирования системы образования.

Вывод: Опыт реформирования советской системы образования в 1920-30-е годы содержит важные уроки, которые могли бы быть учтены при модернизации современного российского образования. Необходимо избегать односторонних и поспешных решений, а вместо этого проводить взвешенную, постепенную политику, опирающуюся на лучшие традиции отечественной педагогики.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Zyn_SY4BBsY
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 31707 26961
    марина час назад

      Почему я не верю Спицину и очень интересен Пыжиков А..Кому интересно -как рождались сегодняшние предатели Православия -х/лы…Но как поганили ,коверкали ВЕРУ РУСИ..https://vinujden.livejournal.com/975173.html
      п.с. познакомься толерантный наш буддист СС

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