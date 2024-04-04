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Разрушение моста в Балтиморе: почему это может быть неслучайная авария

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В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Обрушение моста в Балтиморе стало одним из самых обсуждаемых событий прошлой недели.

2. Балтимор является морскими вратами американской столицы Вашингтона.

3. Север и юг США – это размытые, но имеющие влияние группы интересов, сформировавшиеся до основания государства.

4. Порт Балтимора был ключевой точкой ввоза автомобилей и незаконных товаров, в том числе наркотиков.

5. Разрушение маршрута через мост нарушает цепочки поставок, изолирует регионы и парализует зависящие отрасли.

6. Восстановление моста может занять до 10 лет и привлечь внимание к нелегальной деятельности в порту. 

7. Авария может быть ударом северных и южных элит по вашингтонскому консенсусу перед выборами.

Вывод: Обрушение моста в стратегически важном порту Балтимора, возможно, было намеренным актом для нарушения нелегальных потоков и обострения противостояния между группами влияния в США перед выборами.

Источник: https://rutube.ru/video/a1988d8de25d35cfa8bd57547c7deda1/
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