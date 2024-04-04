Разрушение моста в Балтиморе: почему это может быть неслучайная авария
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Обрушение моста в Балтиморе стало одним из самых обсуждаемых событий прошлой недели.
2. Балтимор является морскими вратами американской столицы Вашингтона.
3. Север и юг США – это размытые, но имеющие влияние группы интересов, сформировавшиеся до основания государства.
4. Порт Балтимора был ключевой точкой ввоза автомобилей и незаконных товаров, в том числе наркотиков.
5. Разрушение маршрута через мост нарушает цепочки поставок, изолирует регионы и парализует зависящие отрасли.
6. Восстановление моста может занять до 10 лет и привлечь внимание к нелегальной деятельности в порту.
7. Авария может быть ударом северных и южных элит по вашингтонскому консенсусу перед выборами.
Вывод: Обрушение моста в стратегически важном порту Балтимора, возможно, было намеренным актом для нарушения нелегальных потоков и обострения противостояния между группами влияния в США перед выборами.
Так пусть в США ещё пару десятков мостов “случайно” разрушатся, даст Бог так и будет.
Случайность? Не думаю)) Обещали разрушить мост – разрушили. Но не тот, украинский кэп Серёга ошибся.