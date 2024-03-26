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Духовные идеалы супружества и освобождения. Парамханса Йогананда

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Лекции Йогананды ом
Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Настоящая дружба жизненно важна в брачных отношениях, а не только секс.
2. Брак следует основывать на высоких идеалах и божественном вдохновении.
3. Супруги должны стремиться к балансу мужских и женских качеств.
4. Секс должен помогать достигать взаимопонимания и дружбы между супругами.
5. Жизнь предназначена для богореализации, а не для одностороннего существования.
6. Необходимо практиковать самоконтроль и управлять своими чувствами.
7. Нужно любить Бога превыше всего и сделать свое тело храмом Бога.
8. Следует обучать детей правильным идеалам и помогать им вернуться к Богу.
9. Духовный путь требует силы воли и правильного руководства гуру.
10. Цель – освободиться от цикла перерождений и вернуться к Богу, помогая другим.

Вывод: Лекция призывает слушателей вести духовный образ жизни, основанный на идеалах богореализации, самодисциплины, служения Богу и помощи другим. Особое внимание уделяется браку как союзу, построенному на дружбе, взаимопонимании и балансе мужских и женских качеств. Конечная цель – освобождение от цикла перерождений и воссоединение с Богом.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pbm4r9QuPKI
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