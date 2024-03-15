Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. ХАМАС - палестинское движение, которое в течение 50 лет культивировалось как проект с целью взрастить человеческое сообщество с безусловной верой в местное правительство и ненавистью к Израилю.

2. ХАМАС финансировался из различных источников: США, Евросоюза, Саудовской Аравии, Катара и т.д. Деньги шли на строительство инфраструктуры, школ, больниц, военных лагерей для детей и закупку оружия.

3. Несмотря на деятельность ХАМАС, израильские премьер-министры с 1974 года не препятствовали финансированию движения.

4. ХАМАС вытеснил светскую партию ФАТХ из сектора Газа в 2007 году и установил там свой контроль, воспитывая новые поколения в духе ненависти к Израилю.

5. 7 октября 2023 года ХАМАС осуществил "бессмысленную бойню", добровольно отказавшись от власти.

Вывод: В лекции утверждается, что ХАМАС был спланированным долгосрочным проектом по воспитанию человеческого сообщества, враждебного Израилю. Этот проект финансировался из различных источников, при попустительстве израильского руководства на протяжении десятилетий, что в итоге привело к укреплению позиций ХАМАС в секторе Газа и эскалации конфликта.