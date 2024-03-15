Главная » Видео, Невероятное в мире

Проект Хамас. Реалии Антиутопии

22 1

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. ХАМАС - палестинское движение, которое в течение 50 лет культивировалось как проект с целью взрастить человеческое сообщество с безусловной верой в местное правительство и ненавистью к Израилю.

2. ХАМАС финансировался из различных источников: США, Евросоюза, Саудовской Аравии, Катара и т.д. Деньги шли на строительство инфраструктуры, школ, больниц, военных лагерей для детей и закупку оружия.

3. Несмотря на деятельность ХАМАС, израильские премьер-министры с 1974 года не препятствовали финансированию движения.

4. ХАМАС вытеснил светскую партию ФАТХ из сектора Газа в 2007 году и установил там свой контроль, воспитывая новые поколения в духе ненависти к Израилю.

5. 7 октября 2023 года ХАМАС осуществил "бессмысленную бойню", добровольно отказавшись от власти.

Вывод: В лекции утверждается, что ХАМАС был спланированным долгосрочным проектом по воспитанию человеческого сообщества, враждебного Израилю. Этот проект финансировался из различных источников, при попустительстве израильского руководства на протяжении десятилетий, что в итоге привело к укреплению позиций ХАМАС в секторе Газа и эскалации конфликта.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=osK2EmmW0GY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Солнечный «луч смерти»
Изборский клуб состоялся
Год возрождения надежд
А. Кофанов - Открытое письмо Д.А. Медведеву.
Третье откровение инсайдера
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7290 5590
    Игорь 52 мин. назад

      Хамас не хамас какая разница? Смысл проекта Израиль уже давно продажа арабской земли за хорошие шекели. Поскольку этот акцент большинство нолитиков молчит, то можно молчать и дальше. Но обязать страны которые присылают патрианта в израэль, а эти птенцы не с неба падают, а с гнезда, принимать в гнездо три четыре араба, ибо кожный птиц уплотняет арабов на три четыре персоны. Арабы плотнее евреев живут. Это и будет решение палестинного вопроса.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru