Проект Хамас. Реалии Антиутопии
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. ХАМАС - палестинское движение, которое в течение 50 лет культивировалось как проект с целью взрастить человеческое сообщество с безусловной верой в местное правительство и ненавистью к Израилю.
2. ХАМАС финансировался из различных источников: США, Евросоюза, Саудовской Аравии, Катара и т.д. Деньги шли на строительство инфраструктуры, школ, больниц, военных лагерей для детей и закупку оружия.
3. Несмотря на деятельность ХАМАС, израильские премьер-министры с 1974 года не препятствовали финансированию движения.
4. ХАМАС вытеснил светскую партию ФАТХ из сектора Газа в 2007 году и установил там свой контроль, воспитывая новые поколения в духе ненависти к Израилю.
5. 7 октября 2023 года ХАМАС осуществил "бессмысленную бойню", добровольно отказавшись от власти.
Вывод: В лекции утверждается, что ХАМАС был спланированным долгосрочным проектом по воспитанию человеческого сообщества, враждебного Израилю. Этот проект финансировался из различных источников, при попустительстве израильского руководства на протяжении десятилетий, что в итоге привело к укреплению позиций ХАМАС в секторе Газа и эскалации конфликта.
Хамас не хамас какая разница? Смысл проекта Израиль уже давно продажа арабской земли за хорошие шекели. Поскольку этот акцент большинство нолитиков молчит, то можно молчать и дальше. Но обязать страны которые присылают патрианта в израэль, а эти птенцы не с неба падают, а с гнезда, принимать в гнездо три четыре араба, ибо кожный птиц уплотняет арабов на три четыре персоны. Арабы плотнее евреев живут. Это и будет решение палестинного вопроса.