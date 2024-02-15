Когда мир узнал, что по объёму экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности, США и сателлитам это очень не понравилось, но никто из представителей международных институтов оспаривать это не стал.

Первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью журналу Foreign Policy признала, что российская экономика развивается лучше, чем ожидалось. А в январском докладе «Перспективы развития мировой экономики» МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на нынешний год до 2,6%, что в два раза превышает его предыдущую оценку. Такой высокой оценки не удосужились ни США (их ВВП отвели всего 2,5%), ни Евросоюз, экономика которого должна вырасти с поправкой на инфляцию всего-то на 0,1%.

Окончательные итоги экономического развития нашей страны за 2023 год, которые подвёл президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, действительно превзошли все ожидания. ВВП вырос на 3,6%, объёмы промышленного производства – на 3,5%, обрабатывающих отраслей – на 7,5%. При этом дефицит федерального бюджета в прошлом году не превысил 1,9% ВВП.

Но смириться с тем, что санкции против России не работают, как их не ужесточай, недружественный Запад никак не может.

У наших противников не укладывается в голове, как стране, против которой введено 12 пакетов санкционных ограничений (тысячи всевозможных рестрикций), удалось обогнать тех, кто стремится её задушить, да ещё и вырваться вперёд в состязании среди ведущих экономик Европы.

Директор-распорядитель МВФ Кристина Георгиева, которая, как казалось, была довольно благожелательно к нам настроена, на Всемирном саммите правительств в Дубае заявила, что «российскую экономику ждут очень трудные времена из-за оттока людей и из-за ограничения доступа к технологиям, вызванного санкциями». Ей не понравилось, что страна инвестирует в «военную экономику». Отсюда, по её мнению, «высокий уровень производства, низкий уровень потребления», как было в СССР.

Сегодня многие западные политэкономисты, как и МВФ, успехи России связывают, главным образом, с ВПК, который и стал локомотивом роста всего реального сектора. Триллионный госзаказ и растущие зарплаты, а с ними и потребительский спрос населения главным образом и обеспечили небывалую динамику экономики в условиях «адских санкций». Свою лепту в нашу экономическую победу внёс и «невиданный демпинг», который позволяет российскому сырью, продовольствию и энергоресурсам обходить любые преграды. Россия предлагает свои качественные сырьевые товары и полуфабрикаты по такой привлекательной цене, что их готовы покупать даже сами архитекторы санкций. Некоторая доля истины в таких суждениях, конечно же, есть, но заморские критики не разглядели главного – в условиях кризиса глобализации наша страна взяла курс на суверенизацию. А что касается Советского Союза, то в конце восьмидесятых наш ВПК действительно хорошо развивался, рабочим платили высокую зарплату, но экономические проблемы при резком падении цен на нефть нарастали. В отличие от СССР в новой России полностью решена продовольственная проблема. Мы не только обеспечиваем себя всеми необходимыми продуктами питания, но и продаём за границу мясо, зерно, рыбу. Без всякой очереди можно приобрести телевизор, холодильник, мебель. Автомобиль перестал быть роскошью. Речь, разумеется, идет не о люксовом потреблении, а об удовлетворении обычных бытовых запросов и нужд. Многие рядовые россияне, имея в среднем весьма скромные доходы по сравнению с гражданами США и Европы, могут себе позволить базовых продуктов и услуг не меньше, чем граждане развитых стран. Об этом свидетельствует показатель нашего ВВП по паритету покупательной способности (ППС) способности. Почему же всего этого на Западе не замечают?

Впрочем, у России есть все шансы по ППС обогнать уже не только Германию, но и Японию. Об этом прямо заявляют аналитики Всемирного банка, которых очень сложно заподозрить в симпатиях к России. С этим утверждением стоит согласиться, тем более что в отличие от Японии у нашей страны есть вполне ощутимые преимущества и резервы.

Отказавшись от социалистических принципов построения экономики в девяностых, либералы, оказавшиеся у власти, стремились вписать нашу страну в глобальное разделение труда и капитала «на приемлемых условиях». На Запале это стремление приветствовали, но быстро дали понять, что на равных с нами разговаривать никто не будет. Младореформаторы зря тешили себя надеждой, что в обмен на дешёвое российское сырьё и европейские технологии вместе с цивилизованной Европой мы создадим некое «единое культурно-экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока». Зачем нам своя высокотехнологичная индустрия, рассуждали они, если всё можно купить у западных партнёров? Как выяснилось со временем, ни о какой глубокой кооперации с нами не хотели договариваться. Нас просто водили за нос, припудривая мозги байками об ущербности сильного государства, о сквозном планировании «как одном из пережитков прошлого», о магической силе монетизации и свободного рынка, о преимуществе иностранных инвестиций, которые и должны были сделать страну процветающей и счастливой. Санкции заставили многое переосмыслить и понять, что нам ни к чему ни неолиберальные ценности, ни сама экономическая парадигма, навязанная Западом.

Как бы трудно не пришлось, каким бы жёстким не было санкционное давление, России всё равно придётся строить суверенную национальную экономику. В её основе – не только частные, но и государственные инвестиции, крупные национальные проекты, льготное кредитование ведущих отраслей, строительство инфраструктуры, скрепляющей всё пространство «от Москвы до самых до окраин».

Чтобы не оказаться на задворках мировой экономики, мы просто вынуждены развивать большие и средние города, обустраивать «Севморпуть», расширять «Транссиб» и всю железнодорожную сеть, строить скоростные дороги, речные и морские порты, аэродромы, выходить на южные международные транспортные коридоры. Развитие транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке ориентировано не только на расширение торгового оборота с Китаем, но и на выход к рынкам стран АТР от Индии до Индонезии. Ключевые проекты, хорошо финансово поддержанные государством, создают огромные возможности для работы как для реального сектора, так и банковско-финансовой сферы. В федеральных и региональных целевых программах чётко расписано: где, когда и что нужно построить, какую технику применить, сколько средств и рабочей силы потребуется. Государство не жалеет денег на инвестиции и это привлекает бизнес, создаёт почву для государственно-частного партнерства.

Новая индустриальная политика замышлялась задолго до начала СВО. Точкой отсчёта может служить Мюнхенская речь президента РФ в феврале 2007 года. Уже тогда стало ясно, что Запад не будет иметь дело с Россией как с равным партнёром, началась постепенная диверсификация углеводородных поставок и строительство транспортной инфраструктуры на восток, обеспечивающей доставку нефти месторождений Восточной Сибири на НПЗ России и на экспорт в Китайскую Народную Республику и в страны АТР через порт Козьмино. В 2012 году газопровод прошёл по территории Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев. А вся трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) была выведена на проектную мощность на 10 лет раньше, чем планировалось, – в конце 2019 года.

В 2014 году, за восемь лет до введения «адских санкций», мы создали собственную систему передачи финансовых сообщений (СПФС) в расчётах с дружественными странами, и когда SWIFT для нас заблокировали, россияне этого на себе даже не почувствовали. Сегодня к нашей СПФС уже подключено 159 партнёров из 20 стран.

Вывод активов из американских банков и дедолларизация тоже начались не вчера. Доля рубля в экспорте увеличилась до 37%, импорте – до 31%. На доллары и евро, до недавнего времени считавшиеся самыми крепкими валютами, приходится теперь меньше трети всех расчётов. Ещё несколько лет назад российский рубль называли одной из самых недооцененных валют мира, указывая на низкую покупательную способность россиян. Однако по итогам 2022 года, когда Россия получила рекордно высокие доходы от экспорта нефти и ряда других товаров, например, пшеницы и удобрений, ситуация сильно изменилась, рубль начал резко укрепляться. В 2023 году, даже несмотря на ослабление рубля, наша страна сохранила пятое место в рейтинге государств с самой высокой покупательной способностью благодаря высоким темпам экономического роста.

На перестройку и модернизацию предприятий ВПК и тяжёлого машиностроения ушло пять лет. За это время на новый технологический уровень поднялась сталелитейная и химическая отрасли, строительство, связь и телекоммуникации, аграрный комплекс. Теперь мы не только выпускаем военной техники и боеприпасов больше, чем вся Европа, но и строим, например, громадные нефтеналивные танкеры типа «Афрамакс».

На завершающий этап выходит работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет. По словам главы государства, документ «в том числе охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, и обновление и строительство инфраструктуры». Нашим безусловным приоритетом назван рост благополучия российских семей.

Президент обратил внимание «на важность соблюдения баланса в экономике активной и стимулирующей политике в области финансов», что особенно актуально в условиях тех вызовов, которые брошены России на ближайшие годы. В стремлении к росту нужно сохранять цены на прежнем уровне.

Крупные инфраструктурные проекты теперь строятся быстро и качественно. Так что не возникает особых сомнений в том, что всё намеченное будет реализовано в запланированные сроки и не превысит заявленной стоимости. При этом правительству в своей работе придётся учитывать современные вызовы, которые стоят не только перед российской, но и глобальной экономикой. Чтобы их преодолеть, «нужно выработать шаги для выхода всех секторов на новый и высокотехнологичный потенциал», модернизировать производства и обеспечить сотрудников хорошей зарплатой. Президент оставил за скобками другие проблемы, связанные с пространственным развитием, региональным неравенством, контрафактом и теневым предпринимательством и другие – все их тоже придётся решать в рабочем порядке.

В санкционной борьбе мы научились не только видеть главную цель, но и проблемы на пути к её достижению. И как бы ни пытались помешать этому США и их сателлиты, Россия планомерно идёт к самодостаточности в критически важных отраслях. А если направление движения выбрано верно, то и поставленные задачи будут достигнуты.

Специально для «Столетия»

Иван Полетаев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. По данным МВФ и Всемирного банка, экономика России в 2023 году продемонстрировала неожиданно высокие темпы роста, несмотря на санкции Запада. Россия обогнала Германию по объему ВВП по ППС и заняла 5 место в мире.

2. Успехи российской экономики объясняются развитием ВПК, ростом гособоронзаказа, а также экспортом сырья и продовольствия по низким ценам.

3. Однако главное – Россия взяла курс на экономический суверенитет, отказ от зависимости от Запада. Активно развивается инфраструктура, промышленность, транспорт.

4. Еще до введения санкций Россия начала создавать собственные платежные системы, уходить от доллара, наращивать золотовалютные резервы.

5. Страна движется к самодостаточности в ключевых отраслях, несмотря на давление Запада. Государство активно инвестирует в развитие.

Вывод:

В статье показано, что введение санкций заставило Россию пересмотреть экономическую модель и взять курс на суверенитет. Благодаря правильной политике страна демонстрирует устойчивый экономический рост и укрепление позиций в мире.

Важно отметить, что санкции Запада больнее всего ударили по российским олигархам и сверхбогатым гражданам, которые привыкли вести роскошный образ жизни на Западе, но зарабатывали состояния в России. Для них закрытие доступа к западным активам и счетам стало серьезным ударом.

В то же время для простых россиян уход с рынка крупных западных компаний открыл новые возможности для развития отечественного бизнеса и промышленности. Появилась конкуренция, стимул для создания собственных производств и новых рабочих мест. Также усилилась самодостаточность и независимость экономики России от политического давления Запада. В целом для рядовых граждан санкции принесли больше позитивных моментов, чем негативных.