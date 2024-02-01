Таежная трасса. Документальный фильм (1970)
Фильм рассказывает о строительстве подъездных путей к нефтяному месторождению Самотлор в Тюменской области.
ТО Экран 1970
Автор сценария – Нинель Егорычева
Автор сценария – Валерий Меньшов
Режиссер – Нинель Егорычева
Оператор – Валерий Меньшов
#документальныйФильм #самотлор #ТаежнаяТрасса
Комментарий редакции
Основные сюжеты фильма:
1. Строительство дороги длиной 52 км по таежным болотам до огромного Самотлорского нефтяного месторождения. Тяжелые условия – весенняя распутица, комары, морозы.
2. Невероятные трудности прокладки дороги по заболоченной мерзлоте. Приходится выбирать землю экскаваторами, засыпать песком. Весной дорога проваливается.
3. Быт и условия работы строителей – временные вагончики, тишина тайги.
4. Упорство и целеустремленность строителей, которые не сдаются перед трудностями.
Вывод: В фильме показаны суровые условия освоения нефтяных месторождений Сибири и героизм людей, которые несмотря ни на что прокладывают путь к богатствам недр. Их трудолюбие, мужество и упорство вызывают восхищение.
Скоро кетайский дракон прилетит на Арбат.
Вот это из сайта “СП” сёдни : “Возможно, осознанию происходящего помогут слова философа Александра Дугина, только что вернувшегося из Китая: «Великая цивилизация готова к решающей битве с Западом… Китай это нечто грандиозное. Нам нужна партия как у них, диктатура как у них, воля как у них, культура как у них.” – кто теперь сомневается, что Дугин самозванец и пустозвон ? И никакой не философ, так как этим отменил всю свою прежнюю болтовню.(Если это его слова на самом деле)