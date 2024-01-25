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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 25 января 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 270-ти военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю.

В районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики отражены три атаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, в районах населенных пунктов Красное и Клещеевка Донецкой Народной Республики ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 310-ти военнослужащих, четыре танка, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня М270 «MLRS» производства США, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также два склада с боеприпасами.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 130-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица «Гиацинт-Б», а также станция радиоэлектронной борьбы.
 


▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Юрковка и Вербовое Запорожской области.

ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130-ти военнослужащих, танк и четыре пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, боевая машина РСЗО RM-70 «Vampire» чешского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

▫️ На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Новотягинка Херсонской области.

Потери противника составили до 45-ти военнослужащих и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО «Град».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника в 109-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна тактическая ракета «Точка-У».

Кроме того, уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Белогоровка Донецкой Народной Республики, Площанка Луганской Народной Республики, Токаревка, Таволжанка Харьковской области, Саги Херсонской области, Вербовое, Ульяновка и Токмак Запорожской области.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11231 беспилотный летательный аппарат, 452 зенитных ракетных комплекса, 14794 танка и других боевых бронированных машин, 1209 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7861 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 17878 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/34999
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