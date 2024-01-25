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Откуда пошло выражение «Анархия мать порядка»

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Программа «ТОЧКА СБОРКИ с Александром Пастуховым».
Разрушение государств. Откуда пошло выражение «Анархия мать порядка».
Анархизм Маркса и Ленина.
Христианский подход: государство – как защита от ада. Революция базиса и надстройки. Симфония светской власти и церкви.

Эксперт:
профессор, доктор экономических наук, Председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова Валентин Юрьевич Катасонов

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Идет процесс ослабления и разрушения традиционного государства. Контроль за регулированием социальных отношений постепенно захватывают крупные корпорации.

2. Существуют различные идеологии и движения, направленные на ослабление или упразднение государства, в частности анархизм.

3. Классики марксизма (Маркс, Энгельс, Ленин) полагали, что при коммунизме государство должно отмереть. Однако на практике в СССР этого не произошло.

4. Происходит смещение приоритетов – от духовных ценностей к материальным. Экономика становится базисом, а нравственность – надстройкой.

5. Для возрождения традиционных ценностей и укрепления государства необходимо восстановить симфонию светской и духовной властей, а также пересмотреть экономические основы общества.

Вывод: в беседе поднимается проблема ослабления института государства и традиционных ценностей. Указывается на различные идеологические течения, ставящие под сомнение роль государства. Обсуждаются пути укрепления государственности через возврат к традиционным духовным ценностям и симфонии властей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iupTQ-BiI5o
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