Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами. Таким образом он прокомментировал дело против президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова (на фото), который в своих публикациях в соцсетях оскорбляет участников специальной военной операции (СВО).

Так, Баратов опубликовал пост, где называет российских военных «петухами» и отмечает, что его задевает термин «русский». После этого военкоры обратились к председателю Следственного комитета России (СКР) с просьбой отреагировать. Сегодня пресс-служба СКР сообщила, что Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Стоит отметить, что это не единственные высказывания Баратова. Он обвинял президента РФ в брошенных детях, «лайкал» глумливые записи про Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сравнивал русских солдат с немецко-фашистскими войсками. А ещё его ущемляет, когда россиян называют русскими. «Я – не русский, у меня нет в крови, я – узбек. Я не хочу раствориться. Адаптация – да. Я закончил русскую школу со знаменитым народным артистом России Александром Абдуловым. Ассимиляция – это опасная вещь, когда теряешь свои корни. И даже российские паспорта – тоже с федеральных каналов – начали называть русскими. Ну это чушь! Нет русского паспорта, есть российский паспорт», – говорил он в одном из интервью.

После резонанса президент Узбекского землячества заявил, что его соцсети взломали.

«Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры. Чем эти "землячества" лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, отмазывают собственных боевиков, крышуют полулегальный бизнес и запугивают всех остальных, – пишет Толстой. – Пора заканчивать с межнациональным либерализмом. В России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью. Только чёткое следование нормам российского законодательства и поведения. Во всех остальных случаях — немедленная и жёсткая реакция со стороны государства».

«P.S.: Кстати, именно этого гражданина так возмущало слово "русский": начал с отрицания необходимости интеграции мигрантов в России, а закончил оскорблением наших бойцов и нашей страны», – указал политик.

Ранее сегодня извинения «перед всем русским народом» принёс задержанный в Белгороде 17-летний уроженец Азербайджана. По данным следствия, он возглавлял банду «боевых шмелей», которая избивала и унижала на улицах города случайных прохожих.

По материалам Telegram П. Толстого, сайта СКР, «Царьграда», Газеты.ру, Telegram

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами.

2. Поводом послужило дело против президента узбекского землячества Усмана Баратова, который оскорблял участников спецоперации на Украине.

3. Баратов в соцсетях называл российских военных "петухами" и глумился над Патриархом Кириллом.

4. После резонанса Баратов заявил, что его аккаунты взломали.

5. Толстой призвал жёстко реагировать на действия диаспор, не допускать параллельных структур власти.

Вывод: Вице-спикер Госдумы резко раскритиковал национальные диаспоры в России, сравнив их с мафиозными структурами. Поводом стали оскорбительные высказывания главы узбекского землячества в адрес российских военных. Толстой призвал ужесточить контроль над диаспорами и не допускать параллельных институтов власти.