Интервью с Суреном Цормудяном
Интервью с Суреном Цормудяном
Небольшое интервью писателя и документалиста Сурена Цормудяна. Идет менее двух стандартных сурен-минут.
Тайм-коды
00:00 Заставка
00:04 Представление гостя
01:10 Как Сурен работает над роликами и почему они такие длинные
02:52 Сурену наплевать на популярность?
03:20 «Звание коммуниста надо заслужить»
05:09 Почему политические координаты размылись
07:37 Пашинян не приведёт Армению к благополучию?
10:17 Ни одна страна не убирала со своей территории базы НАТО?
11:43 Отношение к современным медийным левым: Сёмин и Рудой
21:50 Как Сурен начал писать книги
26:15 Писательство не приносит денег?
32:19 Почему интерес к книгам в обществе падает
33:32 Про военно-исторические ролики Сурена и его аудиторию
35:05 Стас – «новый преемник Соловьёва»?
37:25 Российская культура поднимается с колен?
39:30 Про работу с Глуховским*
43:27 Российское кино было говном из-за либералов?
45:18 Топ лучших российских сериалов
49:55 Медийных личностей всегда «овеществляют»?
52:30 Многие хорошие сериалы не вписываются в наш культурный код?
55:13 Почему индийское и китайское кино нам культурно чуждо
59:29 Про «Майора Грома»
01:03:35 Как Стас «похоронил» своего одноклассника
01:06:10 Про режиссёра Юрия Быкова
01:07:30 Британский юмор – самый лучший?
01:15:35 Лучше писать книги или снимать ролики?
01:20:45 Какие творческие цели и мечты есть у Сурена
01:24:58 Убивал ли Сурен людей во время службы?
01:41:25 Настоящему писателю не нужно учиться в литературных вузах?
01:45:30 Не скучает ли Сурен по военной службе и интересной жизни?
01:46:10 Как простые люди могут вдохновлять друг друга
01:48:57 Про любовный жанр в произведениях искусства
01:50:50 Новогодняя история из служебного опыта Сурена
PS. С большим интересом жду продолжения "лунного цикла" от Сурена. Очень добротная работа.