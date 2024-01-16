Интервью с Суреном Цормудяном



Небольшое интервью писателя и документалиста Сурена Цормудяна. Идет менее двух стандартных сурен-минут.

Тайм-коды

00:00 Заставка

00:04 Представление гостя

01:10 Как Сурен работает над роликами и почему они такие длинные

02:52 Сурену наплевать на популярность?

03:20 «Звание коммуниста надо заслужить»

05:09 Почему политические координаты размылись

07:37 Пашинян не приведёт Армению к благополучию?

10:17 Ни одна страна не убирала со своей территории базы НАТО?

11:43 Отношение к современным медийным левым: Сёмин и Рудой

21:50 Как Сурен начал писать книги

26:15 Писательство не приносит денег?

32:19 Почему интерес к книгам в обществе падает

33:32 Про военно-исторические ролики Сурена и его аудиторию

35:05 Стас – «новый преемник Соловьёва»?

37:25 Российская культура поднимается с колен?

39:30 Про работу с Глуховским*

43:27 Российское кино было говном из-за либералов?

45:18 Топ лучших российских сериалов

49:55 Медийных личностей всегда «овеществляют»?

52:30 Многие хорошие сериалы не вписываются в наш культурный код?

55:13 Почему индийское и китайское кино нам культурно чуждо

59:29 Про «Майора Грома»

01:03:35 Как Стас «похоронил» своего одноклассника

01:06:10 Про режиссёра Юрия Быкова

01:07:30 Британский юмор – самый лучший?

01:15:35 Лучше писать книги или снимать ролики?

01:20:45 Какие творческие цели и мечты есть у Сурена

01:24:58 Убивал ли Сурен людей во время службы?

01:41:25 Настоящему писателю не нужно учиться в литературных вузах?

01:45:30 Не скучает ли Сурен по военной службе и интересной жизни?

01:46:10 Как простые люди могут вдохновлять друг друга

01:48:57 Про любовный жанр в произведениях искусства

01:50:50 Новогодняя история из служебного опыта Сурена

PS. С большим интересом жду продолжения "лунного цикла" от Сурена. Очень добротная работа.

