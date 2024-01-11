

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 160 военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.



Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 260 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 автомобилей, а также гаубицы: Д-20 и «Мста-Б».



▫️ На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение опорным пунктам 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация».



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.



▫️ На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» в результате систематического огневого воздействия уничтожили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20.



▫️ Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Марьинка, Спорное Донецкой Народной Республики, Каменка-Днепровская Запорожской области, Казачьи Лагери, Алешки Херсонской области, а также перехвачен один реактивный снаряд HIMARS.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10609 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14563 танка и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7692 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17310 единиц специальной военной автомобильной техники.