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Планы украинцев на 2024 год

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Спустя 4 года правления потребителя колумбийского товара, главная цель половины опрошенных – просто выжить.
А когда-то была чашечка кофе в Вене или Ялте.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8867034.html
Метки: идиоты, опросы, Украина, юмор
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