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Процессоры “Байкал”, кадровый вопрос, санкции и микроэлектроника в России

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Узнать больше о деятельности “Байкал Электроникс”: https://oper.ru/follow/bk1223

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_baikal.mp3

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Полупроводниковая промышленность – одна из самых высокотехнологичных и сложных отраслей. Она характеризуется высоким уровнем разделения труда и глобальной кооперацией.

2. Россия ранее была частью мировой системы разделения труда в полупроводниковой промышленности, но сейчас вынуждена развивать собственные производственные мощности и технологии.

3. Компания «Байкал Электроникс» разрабатывает конкурентоспособные серверные процессоры, а также ведет разработки в области микроконтроллеров и чипов для искусственного интеллекта.

4. Остро стоит проблема нехватки инженерных кадров в отрасли. Решается она за счет подготовки специалистов в вузах и привлечения молодых инженеров в перспективные проекты.

5. Для дальнейшего развития российской полупроводниковой промышленности необходима интеграция в одну из систем глобального разделения труда либо формирование альтернативной системы совместно с дружественными странами.

Таким образом, несмотря на текущие трудности, у России есть потенциал для развития собственной полупроводниковой промышленности на основе кооперации и интеграции в глобальные производственные цепочки. Ключевым фактором успеха являются технологии и кадры.

Источник: https://rutube.ru/video/c8a58f593c072ac0f8bd7ec04122de8e/
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