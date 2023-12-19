

▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке огня артиллерии отражено восемь атак 14-й, 60-й, а также нанесено поражение подразделениям 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».



▫️ На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 185-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 180-ти военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», два орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Мста-С» и орудие Д-20.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих и два автомобиля.



▫️ На Херсонском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения противника поражено до 75-ти военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и две пушки «Гиацинт-Б».



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО «Пеликан», а также поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Раденск, Новая Маячка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 259 вертолетов, 9867 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14177 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16453 единицы специальной военной автомобильной техники.