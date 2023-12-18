Яков Полонский – Русский лирик
Друзья, герой этого выпуска программы "Серебряный месяц" - поэт, автор известного романса "Мой костёр в тумане светит" – Яков Петрович Полонский. Рассказывает литературовед Станислав Зотов .
Комментарий редакции
Сегодня исполняется 204 года со дня рождения русского поэта и прозаика Якова Петровича Полонского.
Он известен своими лирическими и романтическими стихотворениями, которые посвящены любви, природе, а также отражают его впечатления о Кавказе во время службы там в 1840-х годах. Многие стихи Полонского положены на музыку известными композиторами и стали популярными романсами.
Кроме поэзии, Полонский писал прозу – романы, рассказы, повести. Его произведения печатались в таких ведущих журналах того времени как «Отечественные записки» и «Современник».
Яков Полонский оказал большое влияние на развитие русской литературы второй половины XIX века.