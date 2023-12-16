Как писали Новый Завет для нас? Нам конечно расскажут, что его писали ученики Иисуса Христа, апостолы, евангелисты. Но давайте почитаем пророчества из книг Ветхого Завета и мы найдём в них все основные повествования записанные в Евангелиях. Подмена Старого Бога на Нового, Ветхий Завет на Новый Завет это самая грандиозная подмена нашей истории, которую при этом удалось скрыть. Очень важное видео, смотреть внимательно!

Комментарий редакции

В данной лекции затрагиваются следующие основные тезисы:

1. Ветхий Завет и Новый Завет - инструменты для управления людьми в интересах власти. Религия нужна была для того, чтобы управлять народными массами.

2. Многие сюжеты и образы из Нового Завета заимствованы и переосмыслены из Ветхого Завета. Например, рождение и жертвенная смерть Иисуса предсказаны в пророчествах Ветхого Завета.

3. Произошла подмена ветхозаветного Бога на нового Бога в лице Иисуса Христа. Это был постепенный процесс, который занял около 100 лет и сопровождался религиозными войнами.

4. Многие церковные праздники и обряды тоже имеют ветхозаветные корни, но их смысл был переосмыслен. Например, Пасха изначально означала "проходить мимо" ангела смерти.

5. Новый Завет создавался путем цитирования и переосмысления фрагментов из Ветхого Завета с добавлением новых персонажей и сюжетных линий. Это была целенаправленная работа по созданию новой идеологии и мировоззрения.

Вывод: в лекции последовательно обосновывается мысль, что Новый Завет не является оригинальным произведением, а представляет собой переработку Ветхого Завета с целью смены религиозной парадигмы для решения политических и идеологических задач.

Тем не менее, данные тезисы в целом не соответствуют современным научным взглядам на происхождение Нового Завета и эволюцию христианского вероучения.

Во-первых, большинство серьезных библеистов и религиоведов сходятся на том, что Иисус Христос - реально существовавшая историческая личность. Его жизнь и учение легли в основу христианства.

Во-вторых, наука не рассматривает Новый Завет как целенаправленную "переработку" Ветхого Завета. Скорее это оригинальное вероучение, которое опирается на ветхозаветные мотивы и образы, но переосмысливает их в свете новой проповеди Иисуса.

В-третьих, процесс становления канонических текстов Нового Завета был сложным и длительным. Это была органичная эволюция представлений первых христианских общин, а не целенаправленная "подмена" в угоду политическим интересам.

Таким образом, выдвинутые в лекции положения носят во многом упрощенный и тенденциозный характер, не опираются на современную библеистику и религиоведение. Хотя некоторые дискуссионные идеи могут иметь под собой рациональное зерно.