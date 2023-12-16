В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Прямая линия и предстоящая конференция Путина, цели российской специальной операции на Украине. Обсуждаются возможные сценарии развития событий, военные и политические цели России.

2. Визит Зеленского в США, перспективы получения Украиной американской военной помощи. Анализируются итоги визита, реакция американских политиков на просьбы Зеленского.

3. Использование США танков Abrams на Украине. Предполагается, что США не пускают эти танки на передовую, чтобы сохранить имидж неуязвимости американской бронетехники.

4. Заявления российского писателя Дмитрия Быкова в разговоре с пранкерами о том, что у него нет претензий к Украине по поводу убийства россиян.

Общий вывод:

Обсуждается текущая ситуация в военном конфликте России и Украины, перспективы его развития. Анализируются последние заявления политических лидеров, ход боевых действий. Отдельное внимание уделено позиции США и западных стран в этом конфликте.