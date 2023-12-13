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Спасибо, господин министр!

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Борис Марцинкевич о природе топливного кризиса, ценообразовании в отрасли и всё более нелепых заявлениях правительства.

Комментарий редакции

В данной лекции обсуждаются вопросы регулирования российского рынка нефтепродуктов.

Основные тезисы:

1. Ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов пришла в относительный порядок зимой, когда спрос снижается, но системные проблемы остаются. 

2. Действующая система управления рынком нефтепродуктов неэффективна, она не выдерживает периоды повышенного спроса, что приводит к дефициту и росту цен.

3. Нужно отказаться от принципа экспортного нетбэка и биржевого ценообразования, ввести госрегулирование цен на внутреннем рынке.

4. Необходим переходный период с государственным планированием развития инфраструктуры, строительством новых НПЗ, расширением полномочий Минэнерго.

5. Цель – достичь превышения предложения над спросом на внутреннем рынке, тогда можно будет перейти к рыночному ценообразованию.

Вывод: Борис Марцинкевич считает, что в текущих условиях российский рынок нефтепродуктов еще не готов к полноценному рыночному регулированию, необходимо на переходный период вернуть элементы государственного планирования и контроля для стабилизации ситуации.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P3kphWjZBJI
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