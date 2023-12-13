Спасибо, господин министр!
Борис Марцинкевич о природе топливного кризиса, ценообразовании в отрасли и всё более нелепых заявлениях правительства.
Комментарий редакции
В данной лекции обсуждаются вопросы регулирования российского рынка нефтепродуктов.
Основные тезисы:
1. Ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов пришла в относительный порядок зимой, когда спрос снижается, но системные проблемы остаются.
2. Действующая система управления рынком нефтепродуктов неэффективна, она не выдерживает периоды повышенного спроса, что приводит к дефициту и росту цен.
3. Нужно отказаться от принципа экспортного нетбэка и биржевого ценообразования, ввести госрегулирование цен на внутреннем рынке.
4. Необходим переходный период с государственным планированием развития инфраструктуры, строительством новых НПЗ, расширением полномочий Минэнерго.
5. Цель – достичь превышения предложения над спросом на внутреннем рынке, тогда можно будет перейти к рыночному ценообразованию.
Вывод: Борис Марцинкевич считает, что в текущих условиях российский рынок нефтепродуктов еще не готов к полноценному рыночному регулированию, необходимо на переходный период вернуть элементы государственного планирования и контроля для стабилизации ситуации.