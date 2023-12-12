

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке огня артиллерии нанесено поражение подразделениям 57-й механизированной бригады противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 105-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово Донецкой Народной Республики, а также Петровское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 185-ти военнослужащих и три автомобиля.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.

Всего на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера, четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 70-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-20.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области.

Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, три автомобиля.



▫️ На Херсонском направлении в результате огня артиллерии по районам сосредоточения подразделений 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Камышаны Херсонской области потери противника составили до 35-ти военнослужащих и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114-ти районах.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено: два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также тактическая ракета «Точка-У».

Кроме того, уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Старомихайловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новоселовское Луганской Народной Республики, Алешки Херсонской области, Токмак и Пологи Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9655 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13999 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7311 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16222 единицы специальной военной автомобильной техники.