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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 11 декабря 2023 г.)

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▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Терны Харьковской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Берестовое, Ивановка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих и три автомобиля.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Также, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 175-ти военнослужащих, танк, боевая машина пехоты и два автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Макаровка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника составили до 80-ти военнослужащих и три автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены четыре атаки штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта ВЕРБОВОЕ Запорожской области.

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 45-ти военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два склада вооружения в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107-ми районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово, Лисичанск Луганской Народной Республики, Шевченко Донецкой Народной Республики, Нестерянка, Ровное Запорожской области, Алешки и Корсунка Херсонской области.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9632 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13979 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7297 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16192 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/33420
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