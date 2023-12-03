Зеленского, похоже, на самом деле готовят к уходу, как использованную марионетку. Раз уж подключили проститутку Гордона, златоуста Кличко и лидерку Арестовича, то за океаном есть такие намерения.

Вопрос в том, это уже достигнутый консенсус американской элиты или намерение какой-то её части? Ощущение, что часть элит Вашингтона ещё хочет сохранить Зелю как удобную марионетку, а другие хотят заменить с какой-то целью. И сейчас идут закулисные споры в Штатах, которые выливаются в публичную грызню в киевском режиме.

Грызня в Киеве не интересна, так как она вовсе не означает ослабление управляемости анти-России Штатами, американцы очень хорошо научились управлять банкой с пауками без ущерба для себя.

Итак, важен не Зеля, а то, какие цели преследуют те, кто хочет его снять и кто хочет оставить.

Похоже, что Зеля нужен тем, кто хочет сохранить текущий режим конфликта до перевыборов Байдена, чтобы затем иметь спектр вариантов действий против России – от эскалации до переговоров на своих условиях. Но такой пассивный сценарий вызывает в США всё больше критики, так как есть опасения, что у ВСУ закончатся силы и они пропустят наступление российской армии.

Те, кто хочет снять Зеленского, могут преследовать разные цели – как эскалацию конфликта зимой/весной-2024, чтобы обрушить Россию и заняться Китаем, так и начало мирных переговоров с Москвой, чтобы заморозить конфликт и опять же заняться Китаем.

От выбора сценария зависит, кого выберут новым главарем киевской банды и какие ресурсы для этого потребуется, а также реакция России.

Для сценария переговоров с Москвой нужен какой-то беспринципный болтун типа Арестовича, который будет убедительно врать украинцам о том, что скажут американцы.

Любопытно, что через Херша к сценарию переговоров приписали военного преступника Залужного, который якобы уже общается с Герасимовым. Обычно военных принято считать "ястребами", но не исключено, что командование ВСУ на нынешней Украине наименее радикальный актор, военные устали от войны и жертв.

В то же время возникают вопросы, как и о чём Москва захочет вести переговоры, если СВО пока не достигла объявленных результатов? Но это уже отдельный разговор…

Сценарий с эскалацией подразумевает дополнительные военные поставки НАТО, взвинчивание русофобской пропаганды и назначение в Киеве марионетки с радикальными бандеровскими взглядами (условный Тягнибок или какой-то главарь Азова).

Сейчас такой вариант кажется менее вероятным, но американцы могут его легко включить в любой момент. К примеру, в виде закулисного переворота со смещением Зеленского "истинными патриотами Украины". От США это, повторюсь, потребует дополнительных затрат, но они вполне их потянут. Найдутся и новые украинцы для пушечного мяса из тех же беженцев или студентов.

Подытоживая: для России не имеет значение, останется ли Зеленский или американцы поставят новую куклу; России важно, какой сценарий будет задействован Штатами и как на него отвечать. А в идеале надо бы ломать все чужие сценарии и навязывать свой.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В США идут внутренние дебаты о целесообразности сохранения Зеленского у власти в Украине. Одни хотят его оставить как удобную марионетку, другие – заменить.

2. Те, кто выступает за сохранение Зеленского, хотят заморозить конфликт до перевыборов в США, чтобы сохранить спектр вариантов действий в отношении России.

3. Сторонники смещения Зеленского могут преследовать цели как эскалации конфликта (чтобы ослабить Россию), так и начала мирных переговоров с ней.

4. Для сценария переговоров нужна более умеренная марионетка в Киеве. Для сценария эскалации – радикальный националист.

5. Какой бы сценарий ни был выбран, России важно понимать его и адекватно реагировать. Лучше всего "ломать чужие сценарии и навязывать свой".

Таким образом, основной вывод в том, что России нужно быть готовой к разным сценариям развития событий в зависимости от решений, которые примут в Вашингтоне, и активно формировать ситуацию в своих интересах.