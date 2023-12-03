В идеале надо бы ломать все чужие сценарии и навязывать свой
Зеленского, похоже, на самом деле готовят к уходу, как использованную марионетку. Раз уж подключили проститутку Гордона, златоуста Кличко и лидерку Арестовича, то за океаном есть такие намерения.
Вопрос в том, это уже достигнутый консенсус американской элиты или намерение какой-то её части? Ощущение, что часть элит Вашингтона ещё хочет сохранить Зелю как удобную марионетку, а другие хотят заменить с какой-то целью. И сейчас идут закулисные споры в Штатах, которые выливаются в публичную грызню в киевском режиме.
Грызня в Киеве не интересна, так как она вовсе не означает ослабление управляемости анти-России Штатами, американцы очень хорошо научились управлять банкой с пауками без ущерба для себя.
Итак, важен не Зеля, а то, какие цели преследуют те, кто хочет его снять и кто хочет оставить.
Похоже, что Зеля нужен тем, кто хочет сохранить текущий режим конфликта до перевыборов Байдена, чтобы затем иметь спектр вариантов действий против России – от эскалации до переговоров на своих условиях. Но такой пассивный сценарий вызывает в США всё больше критики, так как есть опасения, что у ВСУ закончатся силы и они пропустят наступление российской армии.
Те, кто хочет снять Зеленского, могут преследовать разные цели – как эскалацию конфликта зимой/весной-2024, чтобы обрушить Россию и заняться Китаем, так и начало мирных переговоров с Москвой, чтобы заморозить конфликт и опять же заняться Китаем.
От выбора сценария зависит, кого выберут новым главарем киевской банды и какие ресурсы для этого потребуется, а также реакция России.
Для сценария переговоров с Москвой нужен какой-то беспринципный болтун типа Арестовича, который будет убедительно врать украинцам о том, что скажут американцы.
Любопытно, что через Херша к сценарию переговоров приписали военного преступника Залужного, который якобы уже общается с Герасимовым. Обычно военных принято считать "ястребами", но не исключено, что командование ВСУ на нынешней Украине наименее радикальный актор, военные устали от войны и жертв.
В то же время возникают вопросы, как и о чём Москва захочет вести переговоры, если СВО пока не достигла объявленных результатов? Но это уже отдельный разговор…
Сценарий с эскалацией подразумевает дополнительные военные поставки НАТО, взвинчивание русофобской пропаганды и назначение в Киеве марионетки с радикальными бандеровскими взглядами (условный Тягнибок или какой-то главарь Азова).
Сейчас такой вариант кажется менее вероятным, но американцы могут его легко включить в любой момент. К примеру, в виде закулисного переворота со смещением Зеленского "истинными патриотами Украины". От США это, повторюсь, потребует дополнительных затрат, но они вполне их потянут. Найдутся и новые украинцы для пушечного мяса из тех же беженцев или студентов.
Подытоживая: для России не имеет значение, останется ли Зеленский или американцы поставят новую куклу; России важно, какой сценарий будет задействован Штатами и как на него отвечать. А в идеале надо бы ломать все чужие сценарии и навязывать свой.
РМ
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. В США идут внутренние дебаты о целесообразности сохранения Зеленского у власти в Украине. Одни хотят его оставить как удобную марионетку, другие – заменить.
2. Те, кто выступает за сохранение Зеленского, хотят заморозить конфликт до перевыборов в США, чтобы сохранить спектр вариантов действий в отношении России.
3. Сторонники смещения Зеленского могут преследовать цели как эскалации конфликта (чтобы ослабить Россию), так и начала мирных переговоров с ней.
4. Для сценария переговоров нужна более умеренная марионетка в Киеве. Для сценария эскалации – радикальный националист.
5. Какой бы сценарий ни был выбран, России важно понимать его и адекватно реагировать. Лучше всего "ломать чужие сценарии и навязывать свой".
Таким образом, основной вывод в том, что России нужно быть готовой к разным сценариям развития событий в зависимости от решений, которые примут в Вашингтоне, и активно формировать ситуацию в своих интересах.
КБ тут еще страдает жутко ,а поскольку он у нас с тонкой душой Бегемота ,то непонятно еще ,что ж секту какую- нибудь ,как Вояджер, не склепал..Хохлов там в тех краях до хрена ,а они весьма склонны ко всяким культам ,недаром Булгаков творил в Киеве:
”
Так как мы можем объяснить факт того, что глубоко антисоветский роман так зашел советскому человеку? На мой взгляд, роман Булгакова открыл окно в мир мистики, куда и ринулись задыхавшиеся от материализма советские люди. Духовный запрос человека нельзя отменить совсем, а какой суррогат они примет в виде его удовлетворения уже другой вопрос. «Мастер и Маргарита» открыл окно в другую Москву — Москву, населенную потусторонними существами, что оказалось крайне лакомым в советское время.
Причем роман Булгакова оказался настолько силен в этом отношении, что и в постсоветское время, когда оккультизм у нас на каждом шагу, только оглянись, он всё равно остается культовым и «генерит» всевозможные ночные экскурсии на Патриаршие и прочие развлечения. ”
КБ,бросай ты это гнилое дело -бунты,перевороты …мастери себе бал собственный