Комментарий редакции

В данном видео представлено видеообращение, в котором дается ответ на вопрос читателя Даврана о природе зла и страданий в мире.

Основные тезисы:

1. Бог создал совершенный мир, и человек по своей природе тоже совершенен.

2. Причина страданий – в невежестве и эгоизме людей, которые отделили себя от Бога и заботятся только о собственных телесных нуждах.

3. Земная жизнь – это школа, где души проходят уроки, избавляются от эгоизма и переходят на новый уровень развития.

4. Люди сами создали тьму своим невежеством и эгоизмом, а не Бог. Как только человек освобождается от этого, он переходит в мир Света.

5. Закон отражения работает безупречно. Святые люди оказывают положительное влияние, но их мало. Большинство людей своими мыслями и действиями порождают насилие в мире.

6. Выход – каждому становиться на путь духовного самосовершенствования, преодоления эгоизма.

Вывод: причина зла и страданий не в Боге и его творении, а в невежестве и эгоизме самих людей. Путь к исправлению ситуации – индивидуальная внутренняя трансформация человека.