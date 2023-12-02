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Закон Отражения. Почему Бог допускает так много зла? Почему в Мире так много страданий?

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Комментарий редакции

В данном видео представлено видеообращение, в котором дается ответ на вопрос читателя Даврана о природе зла и страданий в мире.

Основные тезисы:

1. Бог создал совершенный мир, и человек по своей природе тоже совершенен.

2. Причина страданий – в невежестве и эгоизме людей, которые отделили себя от Бога и заботятся только о собственных телесных нуждах.

3. Земная жизнь – это школа, где души проходят уроки, избавляются от эгоизма и переходят на новый уровень развития.

4. Люди сами создали тьму своим невежеством и эгоизмом, а не Бог. Как только человек освобождается от этого, он переходит в мир Света.

5. Закон отражения работает безупречно. Святые люди оказывают положительное влияние, но их мало. Большинство людей своими мыслями и действиями порождают насилие в мире.

6. Выход – каждому становиться на путь духовного самосовершенствования, преодоления эгоизма.

Вывод: причина зла и страданий не в Боге и его творении, а в невежестве и эгоизме самих людей. Путь к исправлению ситуации – индивидуальная внутренняя трансформация человека.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cVtZVTI_HRs
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 3784 2607
    Voyager 37 мин. назад

      Вывод Один!
      То,Что,С Вами Происходит
      Не Вами Задумано!
      То,Что с Вами Случиться Не Вы
      Контролируете!
      Живите Как Хотите,
      Верьте Во Что,Верите, Отрицайте
      Все что,Считаете Нужным на Данном этапе вашей Жизни…
      ЭТО ВАШИ УРОВНИ!!!
      Рано или Поздно а,Точнее (хрен его знает когда) Вы Соприкоснетесь с Иным!
      И Тогда Начнется ПОИСК Себя!
      А,ПОКА ВЫ Стадо!!!
      В ЭТОМ СОВЕРШЕННОМ МИРЕ….
      Умора)))))

    • 11791 9071
      чужой 29 мин. назад

        Если Россия сегодня сильнее, то украинцу нужно не проявлять свое невежество и встать на путь духовного совершенствованя.

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