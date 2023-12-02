В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Основные тезисы беседы:

1. В Волгоградской области принят закон о возможности переименования Волгограда в Сталинград. Планируется провести референдум по этому вопросу.

2. В немецкой прессе появились публикации о том, что прогнозы об экономическом крахе России не оправдались. Отмечается, что экономика России оказалась более стабильной, чем ожидалось, а Путин выглядит уверенно.

3. Обсуждалась ситуация на Украине: провал контрнаступления, высокие потери в войсках, проблемы с мобилизацией. Растет напряжение между Зеленским и генералом Залужным.

4. Ряд стран НАТО, в частности Венгрия и Словакия, выступают против дальнейших поставок оружия Украине.

5. Поднимался вопрос о суверенитете Германии и ее зависимом положении от США. Германия несет большие экономические потери из-за антироссийских санкций.

6. Обсуждалась ситуация с возможным военным конфликтом между Венесуэлой и Гайаной при поддержке Бразилии.

Вывод: в диалоге затрагивались актуальные вопросы внутриполитической и экономической ситуации в России и на Западе, ход боевых действий на Украине, отношения России с западными странами. Основная линия – позитивные тенденции в развитии России на фоне нарастающих проблем на Украине и в странах Запада.