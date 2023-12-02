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В 2024 году на карте вновь появится Сталинград? Николай Сорокин

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Основные тезисы беседы:

1. В Волгоградской области принят закон о возможности переименования Волгограда в Сталинград. Планируется провести референдум по этому вопросу.

2. В немецкой прессе появились публикации о том, что прогнозы об экономическом крахе России не оправдались. Отмечается, что экономика России оказалась более стабильной, чем ожидалось, а Путин выглядит уверенно.

3. Обсуждалась ситуация на Украине: провал контрнаступления, высокие потери в войсках, проблемы с мобилизацией. Растет напряжение между Зеленским и генералом Залужным.

4. Ряд стран НАТО, в частности Венгрия и Словакия, выступают против дальнейших поставок оружия Украине.

5. Поднимался вопрос о суверенитете Германии и ее зависимом положении от США. Германия несет большие экономические потери из-за антироссийских санкций.

6. Обсуждалась ситуация с возможным военным конфликтом между Венесуэлой и Гайаной при поддержке Бразилии.

Вывод: в диалоге затрагивались актуальные вопросы внутриполитической и экономической ситуации в России и на Западе, ход боевых действий на Украине, отношения России с западными странами. Основная линия – позитивные тенденции в развитии России на фоне нарастающих проблем на Украине и в странах Запада.

Источник: https://rutube.ru/video/0331118e56e303b197d45e99428ecbfa/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 31044 26370
    марина 7 мин. назад

      https://salatau.livejournal.com/11166355.html…Поиски русских на Соборе ,но посмотрите кем?предводители хрен знает какого дворянства ,то ли красного от Машки плясуньи ,то ли отпрысков графьев Толстых,то ли непонятных евразийцев дугиных..от монархии Степашин.НЕ ТЕ это господа ,не те..
      Вроде гомосеков и всяких отбросов загнали под лавку ,сделав ЛГБТ экстремистской организацией ?? А они что на заводах собирались ,а разве худруки и режиссеры заменены?? Вот и Волгоград снова подняли как тему ?И вся ради чего??Думайте головой -впереди война??и что изменилось у тех кто владеет виллами,дворцами ,заводами ,скважинами?? В бордели просто меняют мебель пока ..Пока так вижу ,бл..те же ,из за ширм выглядывают..

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