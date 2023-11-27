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Пробуждение Разума – Часть 1. Познай себя (Фильм 2023 года на русском языке)

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Это первая серия документального фильма "Пробуждение разума" Часть 1. Познай самого себя. (2023), в русской озвучке.

Комментарий редакции

Ключевые идеи фильма:

1. Пробуждение - это осознание своей истинной природы как сознания, выходящего за пределы ограничений тела и разума.

2. Наша обусловленность разумом и отождествление себя с телом и мыслями является иллюзией, которая приводит к страданиям.

3. Пробуждение заключается в расслаблении хватки разума и осознании того, что мы уже являемся сознанием - источником всего сущего.

4. Пробужденное состояние характеризуется покоем, счастьем и любовью ко всему сущему как к самому себе.

5. Практики медитации и самоисследования полезны на пути к пробуждению, но не приводят к нему напрямую - пробуждение происходит спонтанно.

В целом, в фильме прослеживается мысль, что пробуждение - это выход за пределы ограниченного видения себя как отдельной личности к осознанию своего истинного единства со всем сущим. Это путь к подлинному счастью и гармонии с миром.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NF2NYeki0YA
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