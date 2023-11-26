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Что происходит?! Россия заметно нарастила выпуск стали. Объясняем

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Россия заметно нарастила выпуск и потребление стали по итогам 10 месяцев текущего года, в том время как во всём остальном мире, кроме Индии и Китая, производство сокращается или стагнирует. Это очень важный геополитический сигнал, ведь после того как в 2022 году для России закрылись рынки недружественных стран, выпуск нашей стали должен был рухнуть. Что же происходит и, действительно, ли причина роста производства это оборонно-промышленный комплекс? Правда ли что вместо вагонов мы теперь выпускаем лишь танки? Разберём эти вопросы, а также расскажем об очередном подвиге недели сразу после краткой сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия значительно нарастила производство и потребление стали по итогам 10 месяцев 2023 года, в то время как в большинстве других стран наблюдается спад или стагнация.

2. Несмотря на попытки Запада ограничить экспорт российской стали введением санкций, объемы производства в России продолжают расти. Экспорт снизился лишь на 10%, а внутреннее потребление выросло на 15%. 

3. Основной прирост потребления стали обеспечивают не военные нужды и производство вооружения, как многие думают, а развитие гражданских отраслей – строительство, дорожное строительство, трубопроводный транспорт.

4. Рост производства стали свидетельствует о том, что Россия адаптировалась к новым экономическим условиям и продолжает уверенно развивать фундаментальные секторы экономики.

Вывод: несмотря на беспрецедентное давление Запада, ключевые отрасли российской экономики, в том числе металлургия, демонстрируют устойчивость и продолжают наращивать объемы производства за счет внутреннего спроса. Это свидетельствует об эффективной экономической политике российских властей по импортозамещению и развитию внутреннего рынка.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ArQFpjx1R0U
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