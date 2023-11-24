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Искусственный интеллект сильно переоценивают

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Искусственный интеллект сильно переоценивают – примерно так же, как 20 лет назад нано-технологии, 10 лет назад 3д-принтеры, а 5 лет назад – криптовалюту.

Греф, красочно рисующий, как цифровые помощники перевернут наш мир, очень напоминает Чубайса, который красочно описывал наноматериалы, которые сделают наш мир другим. Красивые презентации для освоения денег – это далеко не готовый продукт.

Реальный мир гораздо сложнее, чем прожекты технократов, и в этом мы могли неоднократно убедиться. А потому не стоит опасаться грёз ИТ-фанатов приставить к каждому человеку по цифровому помощнику – это если и удастся сделать, то совсем не скоро и будет выглядеть гораздо проще и прозаичнее.

ИИ – это такой же инструмент, как любая другая технология, и к ней надо так же относиться. Не боготоврить её и не представлять её исчадием ада, а регулировать под свою необходимость.

Именно такое трезвое отношение и высказал президент Путин на конференции Сбера по ИИ. Технический прогресс нельзя остановить, но важно установить этические ограничения, соответствующие традиционной культуре народов – вот ключевая мысль ВВП.

На практике же цифровой мир примет те же очертания, какие есть в аналоговом: Запад будет строить западноцентричную колониальную ИИ-систему, а задача не-Запада построить многополярную и справедливую ИИ-систему. Те и другие будут вести борьбу в цифровом измерении так же, как, к примеру, в мировом океане, в воздушном пространстве или в космосе.

ИИ если и заменит человека, то только в той мере, в какой позволит сам человек, а точнее конкретный народ и государство. Никаких универсальных решений здесь не будет, но перед стрлюахом глобальной угрозы (скажем, выхода ИИ из-под контроля), как некогда перед угрозой ядерной катастрофы, народы могут договориться о неких правилах игры.

ИИ если и станет новой эрой развития человечества, то только в значении освоения новой технологии. Качественное же изменение человека возможно только через духовное совершенствование, что совсем не зависит от технологий.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. ИИ сильно переоценивают, как ранее переоценивали многие другие технологии. Реальность оказывается гораздо сложнее и прозаичнее, чем фантазии технократов.

2. ИИ – это всего лишь инструмент, к которому нужно относиться трезво, устанавливая этические ограничения. Нельзя ни боготворить, ни демонизировать ИИ.

3. Цифровой мир будет отражать существующие в аналоговом мире противоречия и конфликты. Запад будет навязывать свою модель, а остальные страны будут отстаивать многополярность.

4. Качественные изменения человека возможны не через технологии, а через духовное развитие. ИИ – это всего лишь освоение нового инструмента, а не новая эра.

5. Мировое сообщество может договориться об ограничениях в использовании ИИ, чтобы избежать глобальных угроз, как ранее договорилось об ограничении гонки вооружений.

В целом автор призывает к умеренности и трезвости в оценках ИИ, отрицая как техно-утопизм, так и техно-фобию.

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/896
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