Из лекции Мастера Имрама вы узнаете:

• Что такое энергизация тела?

• Почему важно практиковать регулярно?

• Зачем нужно знать цель своей практики и как её определить?

• В чём преимущество метода Крийя Бабаджи?

• Как можно обойти карму?

• Как быстро эволюционировать?

• Нужно ли становиться отшельником, чтобы практиковать йогу?

• Что такое духовная практика?

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Крия-йога - это метод, данный Бабаджи, который является наиболее эффективным и быстрым путем для духовного развития. Она позволяет за один вдох-выдох прожить год эволюции сознания.

2. Практика крия-йоги включает энергетизацию тела, пробуждение центров чакр, отключение 5 органов чувств, что создает благоприятные условия для принятия энергии Духа.

3. Цель практики - достижение космического сознания и самореализация, соединение с Творцом. Крия-йога дает возможность сжать миллионы лет эволюции в одну жизнь.

4. Практика крия-йоги возможна в повседневной жизни, не обязательно уходить в уединение, как в традиционной йоге.

5. Занятия крия-йогой трансформируют сознание практикующего, делают его сильнее духовно, приносят знания из высших сфер. Это положительно влияет на окружающих.

Вывод: По мнению Имрама, крия-йога является эффективным методом для духовной эволюции и достижения высшей цели - единения с Творцом. Регулярная практика позволяет ускорить духовный рост и изменить сознание даже в условиях повседневной жизни.