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Лекция Мастера Имрама “Практика Крийя. Ключи к самореализации”

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Из лекции Мастера Имрама вы узнаете:
• Что такое энергизация тела?
• Почему важно практиковать регулярно?
• Зачем нужно знать цель своей практики и как её определить?
• В чём преимущество метода Крийя Бабаджи?
• Как можно обойти карму?
• Как быстро эволюционировать?
• Нужно ли становиться отшельником, чтобы практиковать йогу?
• Что такое духовная практика? 

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Крия-йога - это метод, данный Бабаджи, который является наиболее эффективным и быстрым путем для духовного развития. Она позволяет за один вдох-выдох прожить год эволюции сознания.

2. Практика крия-йоги включает энергетизацию тела, пробуждение центров чакр, отключение 5 органов чувств, что создает благоприятные условия для принятия энергии Духа.

3. Цель практики - достижение космического сознания и самореализация, соединение с Творцом. Крия-йога дает возможность сжать миллионы лет эволюции в одну жизнь.

4. Практика крия-йоги возможна в повседневной жизни, не обязательно уходить в уединение, как в традиционной йоге.

5. Занятия крия-йогой трансформируют сознание практикующего, делают его сильнее духовно, приносят знания из высших сфер. Это положительно влияет на окружающих.

Вывод: По мнению Имрама, крия-йога является эффективным методом для духовной эволюции и достижения высшей цели - единения с Творцом. Регулярная практика позволяет ускорить духовный рост и изменить сознание даже в условиях повседневной жизни.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EF_ZuV4RZxI
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 3771 2594
    Voyager три часа назад

      Спасибо Павел!…

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    • 3771 2594
      Voyager три часа назад

        Чем , Уникальна Эзотерика.
        Всё Кто,к Ней “прикасался” Рано или Поздно Находил Свое!
        При Этом! Если, По Настоящему ИСКАЛ! ,…Тот, Ее Отрицать не Может.Всё Ее Принципы и Подходы.
        Из этого Ролика если, Убрать “хвалебные гимны” Имена и Название Йогов из Найденного Своего Пути , Можно (если Созвучно) Почерпнуть Много Полезного!
        Даже,для “примитивов”!!!
        И Это _Честный Подход к Себе Самому_!
        А, Это Важно!!!
        Сможете Понять Не Знаю!!!

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