Лекция Мастера Имрама “Практика Крийя. Ключи к самореализации”
Из лекции Мастера Имрама вы узнаете:
• Что такое энергизация тела?
• Почему важно практиковать регулярно?
• Зачем нужно знать цель своей практики и как её определить?
• В чём преимущество метода Крийя Бабаджи?
• Как можно обойти карму?
• Как быстро эволюционировать?
• Нужно ли становиться отшельником, чтобы практиковать йогу?
• Что такое духовная практика?
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Крия-йога - это метод, данный Бабаджи, который является наиболее эффективным и быстрым путем для духовного развития. Она позволяет за один вдох-выдох прожить год эволюции сознания.
2. Практика крия-йоги включает энергетизацию тела, пробуждение центров чакр, отключение 5 органов чувств, что создает благоприятные условия для принятия энергии Духа.
3. Цель практики - достижение космического сознания и самореализация, соединение с Творцом. Крия-йога дает возможность сжать миллионы лет эволюции в одну жизнь.
4. Практика крия-йоги возможна в повседневной жизни, не обязательно уходить в уединение, как в традиционной йоге.
5. Занятия крия-йогой трансформируют сознание практикующего, делают его сильнее духовно, приносят знания из высших сфер. Это положительно влияет на окружающих.
Вывод: По мнению Имрама, крия-йога является эффективным методом для духовной эволюции и достижения высшей цели - единения с Творцом. Регулярная практика позволяет ускорить духовный рост и изменить сознание даже в условиях повседневной жизни.
Спасибо Павел!…
Чем , Уникальна Эзотерика.
Всё Кто,к Ней “прикасался” Рано или Поздно Находил Свое!
При Этом! Если, По Настоящему ИСКАЛ! ,…Тот, Ее Отрицать не Может.Всё Ее Принципы и Подходы.
Из этого Ролика если, Убрать “хвалебные гимны” Имена и Название Йогов из Найденного Своего Пути , Можно (если Созвучно) Почерпнуть Много Полезного!
Даже,для “примитивов”!!!
И Это _Честный Подход к Себе Самому_!
А, Это Важно!!!
Сможете Понять Не Знаю!!!