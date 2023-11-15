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Сергей Ушкалов. Действия брянских партизан в ходе операций “Рельсовая война” и “Концерт”. Часть 2

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Сергей Ушкалов. Действия брянских партизан в ходе операций "Рельсовая война" и "Концерт". Часть 2.
Историк-исследователь Сергей Валерьевич Ушкалов, сопоставляя немецкие документы и отчеты партизан, продолжает рассказ о боевой деятельности брянских партизан на немецких коммуникациях в августе-сентябре 1943 г.

Действия брянских партизан в ходе операций "Рельсовая война" и "Концерт".
Часть 1:
https://youtu.be/nPAQ1fSZ9Xw

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы из данной лекции:

1. Лекция посвящена действиям Брянских партизан летом-осенью 1943 года во время освобождения Орловской, Брянской и Смоленской областей.

2. Рассказывается о партизанских бригадах, которые подчинялись Западному штабу партизанского движения и действовали севернее Брянска – Клетнянские бригады, Дядьковская бригада и др.

3. Основная задача партизан в этот период – нарушение железнодорожных коммуникаций в немецком тылу, проведение операции "Рельсовая война".

4. Рассказывается о трудностях снабжения партизан, особенно с продовольствием. Приводятся примеры доставки грузов авиацией.

5. Приводятся примеры боевых операций партизан по подрыву железнодорожных путей, данные из немецких документов о диверсиях.

6. Делается вывод, что несмотря на предпринимаемые немцами меры по охране и восстановлению железных дорог, партизанам удавалось наносить ощутимый урон противнику и нарушать его коммуникации в тылу.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=axoBJULC-Ic
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