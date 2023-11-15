Комментарий редакции

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Основные тезисы лекции:

1. Иван Грозный в сознании народа почитался как святой, а в сознании либеральной общественности – как злодей.

2. Сталин положительно оценивал Ивана Грозного как правителя, стоявшего на национальной точке зрения и ограждавшего Россию от иностранного влияния.

3. В советской историографии существовала дискуссия, было ли Московское царство абсолютизмом или деспотией. На самом деле это была теократическая модель власти.

4. Опричнина – не просто проявление жестокости Ивана Грозного, а попытка создания духовно-политического ордена на фоне эсхатологических настроений того времени.

5. Для выхода из современного кризиса России нужна системная мобилизация по образцу реформ Ивана Грозного.

6. Необходима новая идеология и духовный политический орден для отбора элиты вместо нынешней олигархии.

Вывод: В лекции дается положительная оценка Ивану Грозному как создателю мобилизационной системы управления и духовно-политического ордена. Его опыт рассматривается как актуальный для современной России.