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Образование и КВойны

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"В 2024 году российским школьникам будет разрешено использовать непрограммируемый калькулятор при выполнении заданий Основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике"

Такими темпами в 2030 году при написании сочинения можно будет пользоваться нейросетями.
В целом, если в системе средней школы сохранятся подобные тенденции, то получится вечный общественный двигатель.
Школа производит "малетних дебилов"(тм), которые к 25 годам становятся взрослыми подростками с "фекальным мышлением"(тм).
Затем их можно всю жизнь учить эмоциональному интеллекту и прививать основы медиагигиены.
Сначала можно будет таблицу умножения не учить, а дальше и вообще ничего запоминать не надо будет. Нужный объем знаний выдадут по подписке.

Комментарий редакции

Чрезмерная зависимость от внешних технологий в образовании может привести к снижению способности мыслить и действовать самостоятельно.

Образование должно в первую очередь развивать человека изнутри – его критическое мышление, память, воображение, аналитические способности. Эти качества позволят ему решать задачи в любых условиях, даже без внешних инструментов.

Конечно, технологии могут быть полезными помощниками в обучении. Но они не должны подменять собой основную роль преподавателя и самого ученика. Иначе человек рискует стать зависимым от внешних "костылей" и утратить способность к самостоятельному мышлению и действию.

Образование должно быть самодостаточным и развивать в человеке универсальные навыки, которые позволят ему решать любые жизненные задачи. А технологии при этом могут выступать лишь в роли вспомогательных инструментов, но не заменителей собственных умений и способностей.

Источник: https://t.me/su2050/3836
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