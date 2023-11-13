"В 2024 году российским школьникам будет разрешено использовать непрограммируемый калькулятор при выполнении заданий Основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике"

Такими темпами в 2030 году при написании сочинения можно будет пользоваться нейросетями.

В целом, если в системе средней школы сохранятся подобные тенденции, то получится вечный общественный двигатель.

Школа производит "малетних дебилов"(тм), которые к 25 годам становятся взрослыми подростками с "фекальным мышлением"(тм).

Затем их можно всю жизнь учить эмоциональному интеллекту и прививать основы медиагигиены.

Сначала можно будет таблицу умножения не учить, а дальше и вообще ничего запоминать не надо будет. Нужный объем знаний выдадут по подписке.

Комментарий редакции

Чрезмерная зависимость от внешних технологий в образовании может привести к снижению способности мыслить и действовать самостоятельно.

Образование должно в первую очередь развивать человека изнутри – его критическое мышление, память, воображение, аналитические способности. Эти качества позволят ему решать задачи в любых условиях, даже без внешних инструментов.

Конечно, технологии могут быть полезными помощниками в обучении. Но они не должны подменять собой основную роль преподавателя и самого ученика. Иначе человек рискует стать зависимым от внешних "костылей" и утратить способность к самостоятельному мышлению и действию.

Образование должно быть самодостаточным и развивать в человеке универсальные навыки, которые позволят ему решать любые жизненные задачи. А технологии при этом могут выступать лишь в роли вспомогательных инструментов, но не заменителей собственных умений и способностей.