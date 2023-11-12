

▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск, в ходе активных действий с использованием ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области.

Потери противника составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-30. В районе населенного пункта Старица Харьковской области поражен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 210-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 250-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица М119 производства США, три орудия Д-30 и одна гаубица Д-20.



▫️ На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Потери противника составили более 80-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также одна артиллерийская система М777 производства США.



▫️ На Запорожском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Уничтожено до 55-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.



▫️ На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 60-ти военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 132-х районах. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ.

В районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 42 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольшана, Ягодное, Лиман Первый Харьковской области, Белогоровка Луганской Народной Республики, Пески, Андреевка Донецкой Народной Республики, Новофедоровка Запорожской области и Песчановка Херсонской области.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 534 самолета, 254 вертолета, 8871 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13358 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7071 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15207 единиц специальной военной автомобильной техники.