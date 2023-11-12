Борис Годунов, неспокойный Кавказ, освоение Сибири, погоня за соболем | Смутное время 4

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. После смерти Ивана Грозного в 1584 году на престол вступил его сын Федор Иванович. Он был слаб здоровьем и не имел наследников.

2. При Федоре значительно расширились восточные границы страны за счет присоединения Сибири. Также были предприняты попытки реформ для облегчения положения крестьян.

3. В 1598 году Федор умер, не оставив наследников. Новым царем был избран Борис Годунов, шурин Федора.

4. При Годунове случился масштабный голод 1601-1603 годов. Это подорвало его авторитет.

5. В 1603 году появился самозванец, объявивший себя спасшимся царевичем Дмитрием. Он нашел поддержку в Речи Посполитой.

6. Начало правления Годунова ослабило центральную власть и привело к Смутному времени в России в начале XVII века.

Вывод: в беседе рассматривается период после смерти Ивана Грозного, ослабление центральной власти при Федоре Ивановиче и Борисе Годунове, что в конечном итоге привело к Смутному времени и появлению самозванца. Отмечаются некоторые позитивные моменты, такие как расширение территории страны и попытки реформ при Федоре Ивановиче.