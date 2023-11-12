Главная » Видео, История, Творчество

Борис Годунов, неспокойный Кавказ, освоение Сибири, погоня за соболем | Смутное время 4

36 0


Борис Годунов, неспокойный Кавказ, освоение Сибири, погоня за соболем | Смутное время 4

Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-200

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. После смерти Ивана Грозного в 1584 году на престол вступил его сын Федор Иванович. Он был слаб здоровьем и не имел наследников.

2. При Федоре значительно расширились восточные границы страны за счет присоединения Сибири. Также были предприняты попытки реформ для облегчения положения крестьян.

3. В 1598 году Федор умер, не оставив наследников. Новым царем был избран Борис Годунов, шурин Федора.

4. При Годунове случился масштабный голод 1601-1603 годов. Это подорвало его авторитет.

5. В 1603 году появился самозванец, объявивший себя спасшимся царевичем Дмитрием. Он нашел поддержку в Речи Посполитой.

6. Начало правления Годунова ослабило центральную власть и привело к Смутному времени в России в начале XVII века.

Вывод: в беседе рассматривается период после смерти Ивана Грозного, ослабление центральной власти при Федоре Ивановиче и Борисе Годунове, что в конечном итоге привело к Смутному времени и появлению самозванца. Отмечаются некоторые позитивные моменты, такие как расширение территории страны и попытки реформ при Федоре Ивановиче.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HHvz-9HHCt8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Кто на самом деле написал ДОТУ и КОБ
Опричнина — хорошо забытое старое? (Часть 1)
Дому Романовых предложили вернуться в Россию
Самые загадочные места России - 2016. Вадим Чернобров

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru