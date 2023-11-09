

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка Харьковской области.

Потери противника составили до 25-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля.

Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки «Акация» и две САУ «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 1-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики.

Суточные потери противника составили до 160-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, используя удары авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бондарное, Николаевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 330-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две гаубицы: «МСТА-Б» и «МСТА-С», а также орудие Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Новомихайловка, Новоукраинка и Угледар Донецкой Народной Республики.

В районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 128-й бригады территориальной обороны.

Потери противника составили до 130-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «МСТА-Б», а также боевая машина РСЗО «Град».



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны и 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Уничтожено до 75-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.



▫️ На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский. Потери противника составили до 75-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника в 118-ти районах.



Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево Донецкой Народной Республики. Перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS производства США.

Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Липовое Донецкой Народной Республики, Сергеевка, Нежурино Луганской Народной Республики, Скелеватое, Ульяновка и Мирное Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 533 самолета, 254 вертолета, 8771 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13306 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7035 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15126 единиц специальной военной автомобильной техники.