Частные космические компании в России пока не на слуху, но уже решают серьёзные задачи, дополняя государственные космические программы, и в перспективе позволят нашей стране укрепить технологический суверенитет. Одна из таких компаний SR Space разработала и испытала собственную суборбитальную ракету Nebo 25, работает над созданием нового ракетного двигателя, спутников, беспилотников, систем управления и обработки данных. Зачем вообще России нужны частные компании в космосе? Как происходит их взаимодействие с государством? Сколько спутников нам нужно запустить, чтобы не зависеть от иностранцев? Эти и другие вопросы задаём основателю и генеральному директору компании SR Space Олегу Мансурову.

00:00 Вступление

00:48 Задачи компании

02:23 Про ближний космос

03:52 Отношения с государством

05:04 О госфинансировании

06:23 О конкуренции

08:42 О спросе

09:18 Как всё начиналось

13:43 О структуре бизнеса

16:24 О проектах

19:35 Про экспорт

22:38 Актуальность космоса

24:47 Про IPO

28:14 Про кадры

31:01 Сколько спутников нам нужно?

32:32 О госрегулировании

Комментарий редакции

В данном интервью обсуждаются следующие ключевые темы:

1. Развитие частных космических компаний в России. Компания SR Space в качестве примера – разработала и испытала суборбитальную ракету.

2. Взаимодействие частных космических компаний с государством в России. Пока нет четких процедур регулирования.

3. Потенциал для развития частной космонавтики в России – есть фундаментальная наука, инженерные кадры, инфраструктура.

4. Планы компании SR Space – разработка ракетных двигателей, запуск спутников, выход на IPO.

5. Популяризация космонавтики в России – необходимы новые достижения и успехи, чтобы люди чувствовали сопричастность.

6. Потребность России в собственных спутниках – порядка 10 000 для технологического суверенитета.

Вывод: интервью посвящено актуальной теме развития частной космонавтики в России на примере компании SR Space. Обсуждаются проблемы и перспективы этого направления.