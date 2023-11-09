«10 000 спутников для России». Интервью с главой SR Space
Частные космические компании в России пока не на слуху, но уже решают серьёзные задачи, дополняя государственные космические программы, и в перспективе позволят нашей стране укрепить технологический суверенитет. Одна из таких компаний SR Space разработала и испытала собственную суборбитальную ракету Nebo 25, работает над созданием нового ракетного двигателя, спутников, беспилотников, систем управления и обработки данных. Зачем вообще России нужны частные компании в космосе? Как происходит их взаимодействие с государством? Сколько спутников нам нужно запустить, чтобы не зависеть от иностранцев? Эти и другие вопросы задаём основателю и генеральному директору компании SR Space Олегу Мансурову.
00:00 Вступление
00:48 Задачи компании
02:23 Про ближний космос
03:52 Отношения с государством
05:04 О госфинансировании
06:23 О конкуренции
08:42 О спросе
09:18 Как всё начиналось
13:43 О структуре бизнеса
16:24 О проектах
19:35 Про экспорт
22:38 Актуальность космоса
24:47 Про IPO
28:14 Про кадры
31:01 Сколько спутников нам нужно?
32:32 О госрегулировании
Комментарий редакции
В данном интервью обсуждаются следующие ключевые темы:
1. Развитие частных космических компаний в России. Компания SR Space в качестве примера – разработала и испытала суборбитальную ракету.
2. Взаимодействие частных космических компаний с государством в России. Пока нет четких процедур регулирования.
3. Потенциал для развития частной космонавтики в России – есть фундаментальная наука, инженерные кадры, инфраструктура.
4. Планы компании SR Space – разработка ракетных двигателей, запуск спутников, выход на IPO.
5. Популяризация космонавтики в России – необходимы новые достижения и успехи, чтобы люди чувствовали сопричастность.
6. Потребность России в собственных спутниках – порядка 10 000 для технологического суверенитета.
Вывод: интервью посвящено актуальной теме развития частной космонавтики в России на примере компании SR Space. Обсуждаются проблемы и перспективы этого направления.