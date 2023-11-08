Новая беседа с доктором исторических наук, советником Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимиром Прямицыным. Владимир Николаевич рассказал, кто и в каких условиях составлял прогноз погоды на 7 ноября 1941 года и почему качество этого прогноза напрямую влияло на решение, проводить парад на Красной площади или нет.#цифроваяистория #егоряковлев #владимирпрямицынци #великаяотечественнаявойна

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Комментарий редакции

В этой беседе обсуждались следующие ключевые моменты:

1. Рассказана история Оскара Григорьевича Криче, выдающегося советского метеоролога и ученого. Он стоял у истоков советской гидрометеорологической науки, был одним из пионеров аэрологии, проводил множество научных исследований.

2. Подробно освещена роль Криче в разработке прогноза погоды на 7 ноября 1941 года для парада на Красной площади. Благодаря точному прогнозу, парад состоялся, несмотря на близость врага. Это имело огромное символическое значение.

3. Рассказано о трудностях работы метеорологов в военное время, особенно в условиях нехватки информации с фронта. Показан героизм сотрудников ГАМС в этот период.

4. Отмечена важность прогнозов погоды для планирования военных операций, в частности контрнаступления под Москвой. Работа Криче и других метеорологов внесла большой вклад в Победу.

5. Рассказано о дальнейшей судьбе Криче, его исследованиях в Антарктике, трагической гибели. Подчеркнута значимость его научного наследия.

Вывод: беседа позволяет глубже понять роль метеорологов в военное время, оценить их героизм и самоотверженность. История Оскара Криче – пример того, как наука может помочь обороне страны.