Комментарий редакции

Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

В этом видео рассматриваются следующие основные идеи:

1. Общение с Богом требует внутренней тишины и спокойствия. Люди, которые много говорят, меньше думают о Боге. Те, кто внутренне общается с Богом, внешне более спокойны.

2. Праздные разговоры отвлекают от преданности Богу и порождают ментальное беспокойство. Чтобы обмануть "дьявола", нужно соединить свой ум с Богом.

3. Мы – души, а не телесные существа. Наша первая привязанность должна быть к Богу, а не к земным родителям. Бог – наш Отец и Мать.

4. Не стоит относиться к земной жизни слишком серьезно, потому что она временна и иллюзорна. Нужно создавать в своем уме направленность на Бога.

5. Мы должны искренне искать Бога, посылать ему сердечный призыв. Тогда Он не сможет оставаться далеко и заберет нас к Себе.

В целом, в видео говорится о важности внутренней связи с Богом, отрешенности от земных привязанностей и стремлении вернуться к Нему, как к своему Истинному Дому. Делается вывод, что земная жизнь иллюзорна, а подлинная реальность – это единение души с Богом.