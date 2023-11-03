Трезвому фронту – трезвый тыл!
Трезвость – необходимая основа для новых прорывов России, победы в тылу и на фронте. Подробней об этом – в беседе профессора Жданова, Александра Усанина и Олега Зубкова.
12+
00:04:04 Как улучшать и сохранять зрение?
00:13:00 Здоровое тело – следствие здорового духа.
00:14:48 О старцах-долгожителях.
00:16:42 Главный пункт в Концепции Общественной Безопасности (КОБ).
00:27:06 Последствия утери духовности.
00:33:58 Новое поколение священников.
00:35:24 История вымирания французского народа и выход из этого положения.
00:36:56 Трезвенническое движение в православии.
00:40:17 Отличие православия от католичества.
00:42:50 Отношение Ислама к алкоголю.
00:46:44 Притча о споре дьявола с монахом.
00:50:37 Исторический пример трезвости.
00:54:17 Как трезвость спасает деревню.
01:00:52 Трагедия в Минске.
01:02:51 Месячные поросята умней некоторых президентов.
01:07:59 История в Лавре.
Владимир Георгиевич Жданов: российский общественный деятель, профессор, председатель «Союза борьбы за народную трезвость», популяризатор методов избавления от употребления алкоголя, табака и восстановления зрения. Один из авторов проекта «Общее дело»
Школа восстановления зрения профессора Жданова: https://zhdanov.center/
Сайты: общее-дело.рф https://xn—-9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/ ;
http://sbnt.ru/
Статья «Наш ответ на "План Даллеса"» https://vk.com/wall-81867578_95024
Игорь Олегович Зубков: исследователь – биолог, генеральный директор ООО "Биопатриот" Сайт: https://om-biopatriot.shop
Александр Евгеньевич Усанин: российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://xn--80aaaaadgipguheccghdvgc9adkacph5bx1aje3mg6npam.xn--p1ai/
Комментарий редакции
В данной беседе обсуждались следующие основные тезисы:
1. Проблема алкоголизма и наркомании среди молодежи. Отмечается, что молодых людей атакуют деструктивными моделями поведения через социальные сети.
2. Необходимость трезвого и здорового образа жизни. Говорится о важности реализации внутреннего потенциала человека, укрепления духовности.
3. Роль старшего поколения в воспитании молодежи. Подчеркивается важность уважения к старшим как залога стабильности общества.
4. Пагубное влияние алкоголя и других психоактивных веществ. Отмечается, что они разрушают связь человека с Богом, притупляют совесть.
5. Необходимость борьбы с алкогольной мафией и продвижения трезвости. Предлагаются конкретные меры по ограничению доступности алкоголя.
В целом, в беседе поднимаются важные вопросы духовного и физического здоровья нации. Делается акцент на необходимости консолидации здоровых сил общества для противостояния разрушительным тенденциям.
…Здрав’ы Будь’те…
Правильная мысль – ТРЕЗВОсть социУМА!
…НО позвольте сказать и САТИРИЧЕСКИ,,,
_Согласия достигнуть – БУДЕТ легче Вам,
если Вы,К согласию – добавите 100 грамм…
_Хавалка ХОРОШАЯ,если на “поляне”,
то можно МНОГОкратно – увидеть дно В стакане…
_Каждый ИЗ наС – и НЕ раз…
Хамал СЕлёдочку – под ХОРОШУЮ водочку…
Капустачкаю хрумал И – и ОПЯТЬ наливал…
_Молча НА столе – ёмкости стояли…
но своим МОЛЧАНИЕМ – реально ПРИГЛАШАЛИ,,,(6-0.36)
…и МНОГО-чего подобного…
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* С уважением – Валерий Бондарик.
* г.Эдмонтон. Канада. 03_11_23.