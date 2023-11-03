Трезвость – необходимая основа для новых прорывов России, победы в тылу и на фронте. Подробней об этом – в беседе профессора Жданова, Александра Усанина и Олега Зубкова.12+00:04:04 Как улучшать и сохранять зрение?00:13:00 Здоровое тело – следствие здорового духа.00:14:48 О старцах-долгожителях.00:16:42 Главный пункт в Концепции Общественной Безопасности (КОБ).00:27:06 Последствия утери духовности.00:33:58 Новое поколение священников.00:35:24 История вымирания французского народа и выход из этого положения.00:36:56 Трезвенническое движение в православии.00:40:17 Отличие православия от католичества.00:42:50 Отношение Ислама к алкоголю.00:46:44 Притча о споре дьявола с монахом.00:50:37 Исторический пример трезвости.00:54:17 Как трезвость спасает деревню.01:00:52 Трагедия в Минске.01:02:51 Месячные поросята умней некоторых президентов.01:07:59 История в Лавре.

Владимир Георгиевич Жданов: российский общественный деятель, профессор, председатель «Союза борьбы за народную трезвость», популяризатор методов избавления от употребления алкоголя, табака и восстановления зрения. Один из авторов проекта «Общее дело»

Школа восстановления зрения профессора Жданова: https://zhdanov.center/

Сайты: общее-дело.рф https://xn—-9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/ ;

http://sbnt.ru/

Статья «Наш ответ на "План Даллеса"» https://vk.com/wall-81867578_95024

Игорь Олегович Зубков: исследователь – биолог, генеральный директор ООО "Биопатриот" Сайт: https://om-biopatriot.shop

Александр Евгеньевич Усанин: российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://xn--80aaaaadgipguheccghdvgc9adkacph5bx1aje3mg6npam.xn--p1ai/

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие основные тезисы:

1. Проблема алкоголизма и наркомании среди молодежи. Отмечается, что молодых людей атакуют деструктивными моделями поведения через социальные сети.

2. Необходимость трезвого и здорового образа жизни. Говорится о важности реализации внутреннего потенциала человека, укрепления духовности.

3. Роль старшего поколения в воспитании молодежи. Подчеркивается важность уважения к старшим как залога стабильности общества.

4. Пагубное влияние алкоголя и других психоактивных веществ. Отмечается, что они разрушают связь человека с Богом, притупляют совесть.

5. Необходимость борьбы с алкогольной мафией и продвижения трезвости. Предлагаются конкретные меры по ограничению доступности алкоголя.

В целом, в беседе поднимаются важные вопросы духовного и физического здоровья нации. Делается акцент на необходимости консолидации здоровых сил общества для противостояния разрушительным тенденциям.