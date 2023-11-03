

▫️ С 28 октября по 3 ноября 2023 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено пятнадцать групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

В результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 24 контратаки противника.

Ударами авиации и огнем артиллерии поражалась живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

Потери противника за неделю на данном направлении составили свыше 755-ти военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также две боевые машины РСЗО.

Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.



▫️ На Краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 20 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Ленинское и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Потери противника за указанный период составили более 920-ти военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и пять орудий.



▫️ На Донецком направлении российские подразделения «Южной» группировки войск отразили шесть атак и нанесли поражение подразделениям 28-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 1340 военнослужащих, семь танков, 22 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и четыре боевые машины РСЗО.

Также, уничтожено два склада с боеприпасами и военной техникой.



▫️ На Южно-Донецком направлении российские подразделения отразили четыре атаки штурмовых отрядов 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

За указанный период потери противника составили свыше 1110-ти военнослужащих, семь танков, 11 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО.



▫️ На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили восемь атак 33-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

Потери противника на данном направлении за неделю составили более 760-ти военнослужащих, четыре танка, 26 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневых налетов артиллерии, упреждающих действий российских войск, сорваны попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра.

Кроме того, нанесено поражение подразделениям 35-й, 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка и Ивановка Херсонской области.

В результате боевых действий потери противника составили до 550-ти военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, 40 автомобилей и 35 различных плавательных средств.

▫️ Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено 10 самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8.

Кроме того, перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотных летательных аппарата.



▫️ В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих.

Только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск «Восток» добровольно сдалось пятнадцать украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного «мясного штурма».



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 525 самолетов, 254 вертолета, 8586 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13135 танков и других боевых бронированных машин, 1177 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6967 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14923 единицы специальной военной автомобильной техники.