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“Ядерный гриб” возле АЭС: что случилось в Хмельницкой области. Николай Сорокин

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные тезисы данной беседы:

1. Обсуждаются недавние протесты в аэропорту Махачкалы. Путин и глава Дагестана заявили, что эти протесты были инспирированы западными спецслужбами, в том числе через Telegram-канал "Утро Дагестана", который координируется из Украины.

2. Протесты носили антиправительственный характер и были направлены на дестабилизацию ситуации в Дагестане и на Северном Кавказе. За организаторами стоят западные спецслужбы.

3. Обсуждается мощный взрыв на складе боеприпасов в районе Словуты, Хмельницкой области. Предположительно, склад был уничтожен российским беспилотником.

4. На складе хранились западные поставки оружия, в том числе ракеты HIMARS. Взрыв вызвал кратковременное повышение радиационного фона из-за наличия снарядов с урановыми сердечниками.

5. Обсуждается использование Россией беспилотников "Ланцет" для уничтожения военной инфраструктуры Украины.

Вывод: в беседе обсуждаются попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России через протесты и Telegram-каналы, а также ход боевых действий на Украине, в частности, успешные удары России по складам оружия. 

Источник: https://rutube.ru/video/184e1d241cf9cd249420d6128e6a8656/
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