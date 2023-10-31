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Нужны ли чудеса на пути к Богу? Парамханса Йогананда

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Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Комментарий редакции

1. Йогананда поднимает вопрос о том, должен ли Бог развлекать нас своими чудесами и действиями. Подчеркивается, что истинный духовный искатель не должен зависеть от подобных явлений.

2. Недостаток нерешительности и поиска удовольствий в духовной практике может привести к ощущению духовной пустоты, если Бог не предоставляет феноменальных демонстраций.

3. Йогананда предостерегает от попадания в заблуждение, считая достижение удивительных способностей (сидхи) каким-то признаком познания Бога. Утверждается, что истинный божественный человек не беспокоится о таких способностях.

4. Рассказывается история о встрече мистика Мадху Судана с святым Рак Натхом, в которой молодой человек отказывается от предложенных способностей в пользу близкого отношения с Богом. Это иллюстрирует важность предпочтения близкой связи с Богом перед чудесами и способностями.

5. Основной посыл наставления заключается в том, что истинный путь к Богу лежит через интуицию, внутреннюю связь и веру, а не через интеллектуальные рассуждения. Утверждается, что духовное общение с Богом возможно через постоянное обращение к нему и удержание его в сердце.

Суть данного послания Йогананды – поиск истины и духовного обогащения должен идти через внутреннюю веру и близкую связь с Богом, а не через ожидание внешних чудес и способностей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=icREb_c5hVY
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