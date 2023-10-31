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Как жил, работал и воспитывал детей И.В.Сталин | Екатерина Глушик

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Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие темы:

1. Личность И.В. Сталина, воспоминания о нем приемного сына А.Ф. Сергеева. Образ Сталина как доброго, заботливого отца и воспитателя.

2. Быт и условия жизни семьи Сталина. Скромность и простота их образа жизни.

3. Отношение Сталина к книгам и образованию. Его роль в создании советской системы образования и воспитания.

4. Методы руководства страной Сталиным. Его внимание к деталям и знание ситуации на местах.

5. Проблема преемников Сталина и оценка личности Хрущева.

Вывод:

Беседа позволяет увидеть многогранный образ Сталина, его человеческие качества на фоне масштаба его деятельности по руководству огромной страной. Подчеркивается его роль в создании системы образования, воспитания подрастающего поколения и формирования советского образа жизни. Отмечается проблема отсутствия достойной смены Сталину после его смерти.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_7fJiq3qG8k
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30795 26149
    марина два часа назад

      да уж -отец знатный -любимая рыженькая ,единственная доча сбежала на Запад и писала “удивительные книги”,пьяница сын ..жена застрелилась от большой любви..Ну просто необыкновенный пример..Пример любви -это наш АГЛ -Коля везде и всюду вопреки вековым ритуалам ..жена слава богу жива,хоть и где то там далеко и вторая не обозначена..Зато любовь к животным сильная ,кочует шпиц по тарелкам при обедах с вельможными и все делают чииииз,а буддисты особо..Но хоть не торговали,как нынешние Эльцины с Чубайсами,сейчас вроде прекратилась подача беленьких на Запад -хохлят полно-пишут про 23000 исчезнувших детях,попавших черте в чьи руки..Самая страшная ,самая никогда непростительная ,показывающая степень сатанизма элиты и общества в целом -это испоьзование детских душ и тел в своих страшных играх,планах и медицине..Будь они прокляты эти мамки,торговцы и покупатели и если это возможно, пусть будут наказаны самой страшной карой..
      Кстати ,местному доктору (знак однако)полезно знать ,что только на Западе эмоции,чувственность ,активность у детей считается болезнью и их садят на обязательный прием лекарств ,типа Прозак -итак всю жизнь,иначе отнимут ребенка,а улыбчивые соседи,учителя сдадут ,если что..Зато педофилию,гомосятину исключили из списка болезней и ВОЗ был инициатором

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