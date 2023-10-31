Как жил, работал и воспитывал детей И.В.Сталин | Екатерина Глушик
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Комментарий редакции
В данной беседе обсуждались следующие темы:
1. Личность И.В. Сталина, воспоминания о нем приемного сына А.Ф. Сергеева. Образ Сталина как доброго, заботливого отца и воспитателя.
2. Быт и условия жизни семьи Сталина. Скромность и простота их образа жизни.
3. Отношение Сталина к книгам и образованию. Его роль в создании советской системы образования и воспитания.
4. Методы руководства страной Сталиным. Его внимание к деталям и знание ситуации на местах.
5. Проблема преемников Сталина и оценка личности Хрущева.
Вывод:
Беседа позволяет увидеть многогранный образ Сталина, его человеческие качества на фоне масштаба его деятельности по руководству огромной страной. Подчеркивается его роль в создании системы образования, воспитания подрастающего поколения и формирования советского образа жизни. Отмечается проблема отсутствия достойной смены Сталину после его смерти.
да уж -отец знатный -любимая рыженькая ,единственная доча сбежала на Запад и писала “удивительные книги”,пьяница сын ..жена застрелилась от большой любви..Ну просто необыкновенный пример..Пример любви -это наш АГЛ -Коля везде и всюду вопреки вековым ритуалам ..жена слава богу жива,хоть и где то там далеко и вторая не обозначена..Зато любовь к животным сильная ,кочует шпиц по тарелкам при обедах с вельможными и все делают чииииз,а буддисты особо..Но хоть не торговали,как нынешние Эльцины с Чубайсами,сейчас вроде прекратилась подача беленьких на Запад -хохлят полно-пишут про 23000 исчезнувших детях,попавших черте в чьи руки..Самая страшная ,самая никогда непростительная ,показывающая степень сатанизма элиты и общества в целом -это испоьзование детских душ и тел в своих страшных играх,планах и медицине..Будь они прокляты эти мамки,торговцы и покупатели и если это возможно, пусть будут наказаны самой страшной карой..
Кстати ,местному доктору (знак однако)полезно знать ,что только на Западе эмоции,чувственность ,активность у детей считается болезнью и их садят на обязательный прием лекарств ,типа Прозак -итак всю жизнь,иначе отнимут ребенка,а улыбчивые соседи,учителя сдадут ,если что..Зато педофилию,гомосятину исключили из списка болезней и ВОЗ был инициатором