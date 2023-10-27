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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 21 по 27 октября 2023 г.)

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▫️ В период с 21 по 27 октября 2023 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по арсеналам с артиллерийскими боеприпасами, местам хранения безэкипажных катеров, военной аэродромной инфраструктуре, а также базам горюче-смазочных материалов.

Кроме того, поражались пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск за прошедшую неделю отразили 47 контратак противника и профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й и 41-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области, Сергеевка и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Кроме того, уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами подразделений ВСУ.

Общие потери противника за прошедшую неделю составили свыше 705-ти военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 45 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины.

Потери противника на данном направлении составили более 1020-ти военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и три орудия.

▫️ На Донецком направлении российские подразделения «Южной» группировки войск за прошедшую неделю отразили девять атак противника и нанесли поражения боевым группам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

В результате боевых действий общие потери ВСУ на данном направлении составили более 2055-ти военнослужащих, три танка, 17 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также 16 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Южно-Донецком направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери противника за указанный период составили свыше 885-ти военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.


▫️ На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отражены 19 атак штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных, а также 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

Общие потери противника составили более 435-ти военнослужащих, 15 танков, 17 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии в течение недели потери ВСУ составили до 485-ти военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, а также 20 автомобилей.

В зоне ответственности «Западной» группировки российских войск, а также на Соледаро-Бахмутском и Южно-Донецком направлениях, фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих.

▫️ В течение недели добровольно в плен российским войскам сдались 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны.

▫️ Средствами ПВО за прошедший период уничтожены 208 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, перехвачены: 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и четыре «Ураган», две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты «Нептун», шесть противорадиолокационных ракет HARM, 8 управляемых авиационных бомб «JDAM», а также переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200.

▫️ C 1 октября т.г. истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны уничтожены: 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины, в том числе: 20 самолетов Миг-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолета Ми-8.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 515 самолетов, 253 вертолета, 8312 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12960 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14684 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/31868
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