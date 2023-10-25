Комментарий редакции

Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Основные темы рассказа:

1. Не желайте ничего, кроме Бога. Стремитесь достичь единения с Богом в этой жизни.

2. Ваша любовь к Богу должна быть настолько велика, что вы не захотите ничего, кроме Него. Просите у Него только пребывания с Ним.

3. Держите ум полным мыслями о Боге, молитесь о непрерывном поминании Его.

4. Помните, что Он всегда с вами и знает все ваши мысли и чувства.

5. Отбросьте все мирские желания, даже здоровья. Научитесь отказывать себе и заботиться о нуждах тела и ума бесстрастно.

6. Цель религии – привести вас к Богу. Сочетание осознанного действия и медитации – верный путь к этому.

Вывод: Йогананда призывает к полному посвящению себя Богу, отречению от мирских желаний и единению с Ним через молитву, памятование и медитацию. Главное – развить такую любовь к Богу, чтобы захотеть только Его.