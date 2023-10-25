Главная » Видео, Мировоззрение, Путь к пробуждению, Творчество

Желайте только Бога. Парамханса Йоганада

0 0


Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Комментарий редакции

Основные темы рассказа:

1. Не желайте ничего, кроме Бога. Стремитесь достичь единения с Богом в этой жизни.

2. Ваша любовь к Богу должна быть настолько велика, что вы не захотите ничего, кроме Него. Просите у Него только пребывания с Ним.

3. Держите ум полным мыслями о Боге, молитесь о непрерывном поминании Его.

4. Помните, что Он всегда с вами и знает все ваши мысли и чувства.

5. Отбросьте все мирские желания, даже здоровья. Научитесь отказывать себе и заботиться о нуждах тела и ума бесстрастно.

6. Цель религии – привести вас к Богу. Сочетание осознанного действия и медитации – верный путь к этому.

Вывод: Йогананда призывает к полному посвящению себя Богу, отречению от мирских желаний и единению с Ним через молитву, памятование и медитацию. Главное – развить такую любовь к Богу, чтобы захотеть только Его.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NZhpWiwMBkg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О населении нынешней РФ
Разоблачение магии
Посмертная судьба Сталина. Тайное стало явным?
В чём миссия Иисуса Христа?
Истоки противостояния «Запад – Россия». Гипотеза Н.Я. Данилевского

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru