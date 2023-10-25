Селекционеры. Документальный фильм (1978)
О работе советских ученых-селекционеров по выведению новых сортов сельскохозяйственных культур повышенной урожайности для различных природных зон страны.
Центрнаучфильм по заказу Гостелерадио СССР 1978
Автор сценария – В. Красильщиков
Режиссер – Д. Дубинский
Оператор – В. Расс
Комментарий редакции
1. Селекция в СССР имела общегосударственное значение. Была создана обширная сеть научно-исследовательских институтов и опытных станций по всей стране.
2. Была собрана уникальная коллекция мировых растительных ресурсов (более 250 тысяч образцов), которая активно использовалась селекционерами.
3. Выдающиеся советские селекционеры вывели множество новых высокоурожайных сортов зерновых, технических и других культур, что позволило резко увеличить производство продовольствия в СССР.
4. Огромное внимание уделялось созданию сортов, приспособленных к механизированному возделыванию и уборке.
5. Активно внедрялись новейшие научно-технические достижения в работу селекционеров.
Вывод: селекция в СССР была поставлена на передовой научной основе и достигла выдающихся успехов, что позволило значительно увеличить производство сельскохозяйственной продукции в стране. Работа селекционеров имела огромное значение для развития сельского хозяйства и экономики СССР.