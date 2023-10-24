Хуцпа госпатриотов
Показательная история произошла с ЛОМом Евгением Сатановским.
Если отбросить в сторону личные факторы, то это результат неявки России на Когнитивную войну и самооблучения пропагандой.
Наши ЛОМы открыли для себя простейший фокус – разгонять эмоции под видом политической аналитики.
Если раньше этим занимались в основном иноагенты, то по мере затягивания СВО на эту волну подсели и госЛОМы. Причем, этот процесс явно усиливается. Особенно накрыло тех, кто дорвался до прямого эфира и полюбил себя в пропаганде, а не пропаганду в себе.
Возгонка патриотических эмоций превратилась в главную медиа-технологию, поэтому на поверхность всплыли те, кто владеет хуцпой.
Что такое хуцпа и как она разрушает всех вокруг, кроме самих носителей, я подробно разбирал в тексте "Топор хуцпы" о конфликте ЛОМов Монтян и Витязевой. Также был отдельная беседа с Чадаевым на эту тему. Как мог старался предупреждать о сходе лавины хуцпы – и вот это время в разгаре. Будьте внимательны – все только начинается.
От хуцпы страдают все и только хуцпан получает удовольствие от реакции аудитории. Поэтому хуцпан не может остановиться сам – это должен кто-то делать постоянно, либо необходимо изживать саму культуру хуцпы в медиа.
Поэтому я не считаю, что это были "неуместные эмоции", как написал сам Сатановский. Фамилия была названа зря – это правда. Но эмоции были уместные и целенаправленные.
Это специально возогнанные эмоции и этому явлению есть имя – хуцпа. Действие осознанное и целенаправленное.
То, что происходит с политическим медиа-пространством России лично мне не нравится совершенно. С одной стороны отчуждение интеллигенции, а с другой стороны рост хуцпанства по всем направлениям.
Поэтому выводы надо делать о всей системе гос.пропаганды, которая превратилась в машинку по вышибанию эмоций из публики.
Естественно, в такой среде любой, а не только Сатановский, владеющий хуцпой, будет пользоваться врожденным даром.
Тогда проще раскладывать карты таро в прямом эфире на успех СВО. Уверен, среди экстрасенсов есть обаятельные таланты, которые смогут рассекретить планы США по гороскопу Байдена.
Если серьезно, то ситуацию надо сравнивать с казусом Красовского. Хуцпанить на утопленных детях можно и даже работу не потеряешь, а начальство вслух называть нельзя – пойдешь на кислород.
Так всего за год медиа-технология хуцпы добралась до самых вершин госпропаганды. Теперь ЛОМы высшей категории ведут себя как на Привозе. Что не приближает, а только отдаляет контроль над самим Привозом.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Евгений Сатановский известен своей "хуцпой" – эмоциональными и резкими высказываниями, разжигающими страсти.
2. После того, как он позволил себе оскорбить представителя МИД Марию Захарову, Сатановский был уволен с телеканала "Соловьёв LIVE".
3. По мнению автора, "возгонка патриотических эмоций превратилась в главную медиа-технологию", и это приводит к росту "хуцпанства" в пропаганде.
4. Вместо аналитики российские пропагандисты все чаще прибегают к эмоциональным выпадам ради поднятия рейтингов и популярности.
5. Такая практика, по мнению автора, отталкивает интеллигенцию и не приближает контроль над информационным пространством.
Вывод:
Автор критикует современную российскую пропаганду за избыточную эмоциональность и "хуцпу", которые, по его мнению, ведут к падению уровня аналитики и отчуждению интеллигенции, не решая задачу упрочения контроля над инфополем.
…&&&= pRRRivet =&&&…
1. то,ЧТО сказал эТОТ сатановский – ОСКОРБЛЕНИЕ 100% !
(более того,эТО – НЕ эмоции…ЭТО – косяк его КУРАТОРов…)
2. Да – М.Захарова МОЖЕТ НЕ-нравится КАК ПОЛИТИК,
КАК глашатай от МИД РФ,но это НЕ повод,чтобы её оскорблять!!!
:-( в общем КОСЯК эТОГО,т.н.”ЛОМа” очеВИДЕН…НЕприятный “мэн”…
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- Ничего ни к кому личного. Благодарю.
- С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 24_10_23.
А ты Валерик/баптист тоже ЛОМ -но малюсенький ,как наш местный буддист и толку ,как и вреда от тебя мало .Сидишь там в хорошо освещенном и едой пока не обделенном хлеву,возглавляемого гомосеком -КАНАДА ,где все уже человеческое похерено,и ничего.А критикуешь как?-по зову сердца -болит или уже за 33 сребреника,чтобы к хлебу масло было и жене на новые сапоги??Канада,как придаток короны исчезнет и не заметят ,а вот Россия будет всегда ,,даже с хуторка возродится,не дано им гадам ,сыновьм Дьявола ,погубить этот мир -не они отцы его.
Валерий, проблема не в эмоциях, а в понятиях. Участники ток шоу понятия имеют мелкобуржуазные, мелко плавают они и от скуки собачатся между собой. А спеца позовут на шоу, он боязно попискивает, ведь они бросаются как собаки на высокие звуки. Я смотрю без звука и тогда нормально, не раздражает, а умного они ни чо не родят, клоуны.
“Наши гости в студии”……
А оказалось,что таки не гости,а сотрудники.
Никогда такого не было и вот опять !
От хозяев РФ.
И не только.”.Пара деталей. Он подчёркивает своё советское рабоче-металлургическое происхождение, но как-то оговорился (или не оговорился), что в начале 90-х заработал свой первый миллиард. В генезисе Евгения Яновича дедушка-владелец мукомольно-пекарной бранжи Екатеринослава (Днепропетровска), влиятельный член правобережного кагала (правобережного — это важно, потому что на левом берегу харьковская Слобожанщина до недавнего со своей мишпухой и своими раввинами). Учитывая, что у евреев родословная святее кашрута, можно предположить, что хмельницкие предки его нет-нет, да где-то пересеклись в свойстве или бизнесе с киевскими Блинкиными, — нет уз святее товарищества мегилот юхасим, ну, а еврейский капитал не имеет свойства исчезать.
“нет уз святее товарищества мегилот юхасим, ну, а еврейский капитал не имеет свойства исчезать.” (ВАШЕ) – ну и кто тут ещё сомневается в Вашей кошерности с такими Вашими познаниями и жд-слэнгом ? ))
заезженную пластинку поставил,а ведь это ответ тебе и вам хохлам ,почему еврейца и хохла не разделить ,ибо близнецы братья .И потому у нас сидели хохлы в Кремле ,пока они сами не решили ,что пора уже индентифицироваться самим и прогнали вас отовсюду..Но что-то пошло не так ,как всегда.Так что дорогой ,то,что вы пошли войной на русских вполне обьяснимо ,как еще не рванули израиль защищать сегодня ,хотя все впереди ,куда-то то вас нужно переправлять отряды ХохлоИгила….Все для тебя ,чтобы ты не путался
Это – Ваша реальность. Проявляется регулярно. Бредом тоже.
почему в плюсующих нет игореши -потому ,что он тоже попал в маленькие ломики -чуть-чуть за примус старенький,чуть за ломик -глядишь женка и поехала в Турцию и пахать по 8 -12 часов на дядю за те же деньги не нужно..Устроился человек и хорошо ему.Кто осудит??
Хорошая статья и у нас тут есть свои Ломы ,типа х/в котов ..А я думаю почему это либерман к нам пожаловал..Но почему они все еврейцы,жорик знает ,но не скажет ,а вот рука Валерия дернулась,но услышав страшные фамилии-остановилась..
А что случилось?? Когнитивная война ,половина людей и значение слова- то не знает ,а с ними воюют каждыйй день,который год..Мало еврейцев -хохлов кучу привели -Монтян хабалка,Витязева картавая с подарками и иконами для Соловьева,Юру из СУм(помните ,как вначале полюбили здесь многие за правду) так же привели и сделали звездой.Ведь основной инструмент в когнивойне — скандал. Слишком много совпадений в куче, — от чего фокус внимания уводят?
Сатановский — гражданин Израиля. И когда в МИДе России что-то сказали про Израиль, что не понравилось израильтянам, Сатановский обязан был высказать своё фи. Да, после этого он лишился трибуны здесь. А не высказал бы — лишился бы многого там.
психическая “крыша” у него давно поехавшая, как у большинства медийных персон с наследственными истерическими предрасположенностями
а вот политическая “крыша”, использовавшая эту истеричность, треснула недавно до степени откровенной шизы
тонкий момент — он это сделал на д.р. своего родственника и антрепренера В.Соловьева, подложил этакую свинью под дверь — так что похоже сначала был конфликт с Соловьевым, что-то не поделили или тот начал его ограничивать в допуске в эфир в самый сложный момент (по указке сверху), а шизанутый родственничек ушел в запой и нговорил гадостей публично (могли его и использовать типа годовой гонорар дать и ангажемент, чтобы ударить по Соловьеву и Громову — это будет ясно, если он высплывет где-нибудь у Гусинского-Невзлина на инфопомойках)
ЛОМЫ испугались??Ан нет ,на след.передаче уже прибыл из Израиля ЯШКА Кедми ,генерал целый из НАТИВА ,такой центр как госканал РТР они не сдадут..Жорка радуется ,ребята воюют ,а еврейцы нас дурачат и руководят и продолжают свои танцы в Дубаях..
Где там юрист Валерий ,плюсующий правильным речам и рука не дрожит..Как же с так Валерочка ,воевать -нам ,работать нам ,строитьи пахать нам -а корешки все и нефтьс золотом и танцы вечные в Дубаях,ибо в Москве стремно,когда гибнут ребята -ИМ..Что же это за свободное гос-во такое….
КБ, напиши стихи про это -у тебя получится ,Гвидона нет ,а эти кто попытался недавно -неякие..Беда господа,но нас -то ведь еще кормят сытно??и не заставляют силой на электроколесах ездить,т.к. некому сбывать э/энергию пока..Но это пока.
Марина! Я здеся. Я уж как-то признавался Вам: моя рука устала. Можно попросить Вашей? Хотя бы на время?
нет валерик -это профессия тебя ломает..трудно тебе ,я понимаю…Вот тебе еще порция про Фарисеев,скажи ,что это не правда ,я уберу ,спасающую тебя добавочку про местных,но от этого мое мнение не изменится же и реальность ,увы и ах, тоже..Вот зачем я в это влезла думаю я и спрашивал ты.Та все ж наша тяга русская к справедливости ,она ж на подсознании и мешает ,вернее, мешала мне по жизни жутко..
“Сначала главный рупор пропаганды в России Соловьёв признаётся, что он как этнический еврей поехал бы защищать свой народ в Израиль, да вот, жалко, старый уже. В общем, держите меня семеро, или я за себя не отвечаю, а так бы показал арабам Кузькину мать.
Хотя в Израиле дед 92 лет с автоматом вполне себе боеспособный и пошёл воевать. Старым себя не посчитал. И его взяли. А Соловьёв в 60 лет старый. Но еврей, и душой со своими, с иудаистским Израилем – в ПРАВОСЛАВНОЙ России как главный русский агитатор главного ТВ-канала. Хотя сам атеист. Непонятно, кто ему, правда, тогда русские, и вообще где у него настолько свои, за которых он готов воевать реально, с оружием в руках?
Потом вылезает ещё один российский медийный еврей Становский, признаётся в лояльности Израилю и ненависти к арабам, что противоречит политике России и её МИДа, и вдобавок обзывает Захарову плохими словами.
За что потом верный Израилю российский еврей Соловьёв увольняет со своего канала другого верного Израилю российского еврея Сатановского и приносит извинения МИДу России и лично Захаровой.
И при этом сам Соловьёв остаётся на своём рабочем месте. Сострадать дальше своему народу в Израиле. И сообщать об этом на всю Россию с её главного телеканала.
Этот бред кто-то в состоянии объяснить?
Вообще вылезла интересная проблема: пропагандистский корпус России во многом представлен этническими евреями. Либералов, состоящих из евреев, они ещё могут критиковать, но Израиль уже нет. Это другое.
Вопрос: вы кого набрали в пропагандисты и чем думали, когда набирали? То у вас УКРАИНКА Овсянникова в прямом эфире главного телеканала акцию протеста устраивает, то главные российские патриоты еврейского происхождения вдруг в самый острый момент становятся патриотами Израиля, и многие вообще сваливают туда из России. В пику главному курсу России как государства, которое их наняло, подняло из ******, обогатило и небедно содержит. Каким местом там в АП вообще думают, когда кадры на агитпроп подбирают? Каких змеюк на груди выращивают и зачем?
Фарисеи – это такие древние иудейские праведники, ставшие лицемерами. Известно, что Христос говорил о них своим ученикам: “Делайте, как они говорят, но не как они делают”. То есть даже среди этнических евреев не было единогласия по поводу таких вот “праведников”. Нет их и сейчас…
п.с. еще раз ,где есть праведник у нас ,чтобы не был им ,или в редком случае хохлом по маме ,если папа посол в китае допустим..И что с этим делать ,робить по белоруски..
“Вопрос: вы кого набрали в пропагандисты и чем думали, когда набирали?” – Марина, клянусь, я никого никуда не набирал… ))))))
вот видишь -хитришь и выворачиваешься ,как юрист жирика .Ведь текст в кавычках,а к тебе всего лишь вопрос от меня.играть хочешь? я же не либерман ,какой тебе гешефт
Марин, а Вы ради гешефта с людьми общаетесь? Я – нет. А Вы?
на этом и порешим ,ну и ладненько
После Гусинского и Невзлина в 2011 РЕК возглавил Сатановский ,фамилечко еще то..
ёщё в 2011 будучи президентом РЕК он сцепился с Максимом Шевченко из-за его высказываний в защиту Палестины
и “мстительный президент Российского еврейского конгресса поделился планами на будущее: “Если начнется гражданская война, первый человек, которого я убью, будет Шевченко”.
Вопрос??-почему они так смелы в России,Сергеев знает точно ,но замухлюет вопрос ,словно он не владеет русским ,как Игреша с бабой Грушей..
А теперь подумайте -что такое было -Пригожин -мир то делят ,как и Россию…
Но голова все равно в Лондон Сити и все назначенцы мыслители типа от народа -хазины,дугины ,прилепины оттуда ,иначе бы они никогда не вышли в эфир ИХ ,никогда..Тогда половина здешних пишущих,зная это -врет??
Почему Россия так ведет себя ,но если Лондон СИТИ не позволяет королеве ,королю приехать на свою территорию в Англии без разрешения и она выкуплена еще черт знает в каком году в17веке ,так кто там заседает?? Нужно вписываться в существующую века Систему и отвоевывать себе пространство для жизни,иного не дано,этого Дьявола(сатановские инструменты) с тысячу голов не победить махом..
Это про ХУЦПУ. (кому интересно)
“Хуцпа – это сверхнаглость человека, базирующаяся на его полной уверенности в безнаказанности за её проявление. Но хуцпа в тексте – это немного другое. Это смысловые конструкции сверхнагло и с остервенелым напором (но иногда и исподтишка) выводящие читателя из рационального информационного поля. Главная цель хуцпы не навязать ему свое видение какого-то события, не заболтать его (событие), а типа загипнотизировать. Это же относится и к устной хуцпе. Троцкий был великим специалистом в ней. Слышал рассказы и про другого специалиста. Работал руководителем среднего звена большого завода. Хуцпу применял на собраниях по отношению к рабочим, чем-то недовольным. Снимал их недовольство хуцпой и только через некоторое время они осознавали, что их надурили. Обсуждали в курилках как так получилось.
Добротную хуцпу (устную и письменную) могут продуцировать только евреи. Подозреваю, что только ашкенази.
В политике хуцпа – это продуцирование нужных «картинок» некого события или явления для достижения каких-то целей. В основном, ближайших. При этом «картинка» может быть как угодно далека от реальности. Главное, сгенерировавший её политик или их группа полностью уверены, что им за такие дела расплачиваться не придётся.”
Полная статья на АШ.
Лучше не скажешь.
Какими мы были навными в СССР -верили:
“Кристофер Хитченс очень правильно сказал про нее: «Мать Тереза не была другом бедных, она была другом бедности». В 80-е Мать Тереза со своей командой совершали поездку по Британии. Они обедали в ресторане, где работала моя сестра. Поели и попили на тысячу с лишним фунтов и ушли, не заплатив. Сказали, что мы получим награду Всевышнего за свою доброту.
Когда она сама заболела, то стала лечиться не у себя, а выбрала известную и дорогую клинику, оплатив ее услуги за счет пожертвований, которые ей давали на бедных.”…
Разные эпохи. Циклы..
нет-их окна Овертона..сначала потиху -сегодня оторвались по-полному ,с остервенением .Может перед вашим исчезновением ??как оружие вы уже использованы и засвечены..Тогда следующие кто??-буддисты,сектанты всякие,их до хрена и трошки..китайцы???..
Вся Ваша Жизнь Построена на Этой Хупце!
Планетарная Масштабная Система Провокаций!!))))
От Простого Быта до Мировых Событий!
В Риг Ведах это Описано как _Игра в Прятки с Самим Собой_
Вы Всё Время “ищете” Правду На Стороне и “кого то”.
Но ,Я вам не скажу Где Она!!!
За….ся)))))
Но,чем, Уникальна Эта Железная Планета Третьего Уровня что, Среда Поиска Усилена!!! Наличием на Ней Сразу Множества Разноплановых Существ Видящих эту Правду на Разных Уровнях.
Поэтому Вы Хрен Поймёте Кто ,Ее По Настоящему Знает!
У Вас Одна Дорога к …. или на …))))
Пока Адью Прямоходящие….
вот ты -ярчайший пример этой хуцпы -городишь хрен знает что и тебе ничего за это ,в отличии от других..
Нормальный вывод. Женский. (Какие рёбра, – такие и Евы.
всё проще, просто продемонстрировал, что можно оскорбить должностное лицо и ему ничего за это не будет, ну поизвеняется и всё. А потом должны за ним ктото повторить, кого накажут. Обычное бахвальство. И, мол, за “родину” “святоую землю” заступиться.
ВСем ЛОМАМ далеко до этого…https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=khkleZg02DI&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fl.lj-toys.com%2F%3Fauth_token%3Dsessionless%253A1698231600%253Aembedcontent%253A21079548%252619737%2526%25260%2526youtube%2526khkleZg02DI%253A89&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title