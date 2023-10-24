Показательная история произошла с ЛОМом Евгением Сатановским.

Если отбросить в сторону личные факторы, то это результат неявки России на Когнитивную войну и самооблучения пропагандой.

Наши ЛОМы открыли для себя простейший фокус – разгонять эмоции под видом политической аналитики.

Если раньше этим занимались в основном иноагенты, то по мере затягивания СВО на эту волну подсели и госЛОМы. Причем, этот процесс явно усиливается. Особенно накрыло тех, кто дорвался до прямого эфира и полюбил себя в пропаганде, а не пропаганду в себе.

Возгонка патриотических эмоций превратилась в главную медиа-технологию, поэтому на поверхность всплыли те, кто владеет хуцпой.

Что такое хуцпа и как она разрушает всех вокруг, кроме самих носителей, я подробно разбирал в тексте "Топор хуцпы" о конфликте ЛОМов Монтян и Витязевой. Также был отдельная беседа с Чадаевым на эту тему. Как мог старался предупреждать о сходе лавины хуцпы – и вот это время в разгаре. Будьте внимательны – все только начинается.

От хуцпы страдают все и только хуцпан получает удовольствие от реакции аудитории. Поэтому хуцпан не может остановиться сам – это должен кто-то делать постоянно, либо необходимо изживать саму культуру хуцпы в медиа.

Поэтому я не считаю, что это были "неуместные эмоции", как написал сам Сатановский. Фамилия была названа зря – это правда. Но эмоции были уместные и целенаправленные.

Это специально возогнанные эмоции и этому явлению есть имя – хуцпа. Действие осознанное и целенаправленное.

То, что происходит с политическим медиа-пространством России лично мне не нравится совершенно. С одной стороны отчуждение интеллигенции, а с другой стороны рост хуцпанства по всем направлениям.

Поэтому выводы надо делать о всей системе гос.пропаганды, которая превратилась в машинку по вышибанию эмоций из публики.

Естественно, в такой среде любой, а не только Сатановский, владеющий хуцпой, будет пользоваться врожденным даром.

Тогда проще раскладывать карты таро в прямом эфире на успех СВО. Уверен, среди экстрасенсов есть обаятельные таланты, которые смогут рассекретить планы США по гороскопу Байдена.

Если серьезно, то ситуацию надо сравнивать с казусом Красовского. Хуцпанить на утопленных детях можно и даже работу не потеряешь, а начальство вслух называть нельзя – пойдешь на кислород.

Так всего за год медиа-технология хуцпы добралась до самых вершин госпропаганды. Теперь ЛОМы высшей категории ведут себя как на Привозе. Что не приближает, а только отдаляет контроль над самим Привозом.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Евгений Сатановский известен своей "хуцпой" – эмоциональными и резкими высказываниями, разжигающими страсти.

2. После того, как он позволил себе оскорбить представителя МИД Марию Захарову, Сатановский был уволен с телеканала "Соловьёв LIVE".

3. По мнению автора, "возгонка патриотических эмоций превратилась в главную медиа-технологию", и это приводит к росту "хуцпанства" в пропаганде.

4. Вместо аналитики российские пропагандисты все чаще прибегают к эмоциональным выпадам ради поднятия рейтингов и популярности.

5. Такая практика, по мнению автора, отталкивает интеллигенцию и не приближает контроль над информационным пространством.

Вывод:

Автор критикует современную российскую пропаганду за избыточную эмоциональность и "хуцпу", которые, по его мнению, ведут к падению уровня аналитики и отчуждению интеллигенции, не решая задачу упрочения контроля над инфополем.