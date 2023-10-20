ТОС-2 «Тосочка» применяется в СВО как минимум с апреля 2022 года
Военный эксперт, автор канала @panzwaffle
Тяжёлые огнемётные системы использовались советской и российской армией практически во всех современных конфликтах ещё с конца 1980-х. Этот вид вооружения доказал свою эффективность в различных условиях и непрерывно совершенствуется. Новейшая версия тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» применяется в СВО как минимум с апреля 2022 года. По сравнению с предшественником — системой ТОС-1А — «Тосочка» получила ряд ключевых улучшений.
Каких?
Разработчики отмечают сразу несколько.
Первое и, пожалуй, основное — это переход на новые термобарические боеприпасы увеличенной дальности. Согласно опубликованным данным, ТОС-2 способна вести огонь на дистанции более 20 км.
Для сравнения: максимальная дальность стрельбы ТОС-1А всего 6 км. Для поражения цели в глубине обороны противника установки приходилось подтягивать чуть ли не вплотную к линии боевого соприкосновения. На современном поле боя, насыщенном дронами, средствами обнаружения и поражения, это был серьёзный риск.
Несмотря на шасси Т-72А, обеспечивавшее вполне танковый уровень защищённости, пакет направляющих был бронирован только от пуль калибра 7,62 мм. Любой самодельный БПЛА-бомбовоз мог атаковать установку сверху и уничтожить её.
Благодаря увеличенной дальности стрельбы «Тосочка» может вести огонь с дистанции, недосягаемой как для средств наблюдения противника, так и для значительной части средств поражения из арсенала ВСУ. Фактически тяжёлые огнемёты ушли на дистанции действия гаубиц и больших РСЗО.
Второе — это переход на колёсные шасси.
Установки на базе трёхосного полноприводного «Урал-63706» «Торнадо-У» получают сразу пакет преимуществ. В их числе снижение логистических требований (ТОС-2 не нужны специальные полуприцепы-танковозы), экономия топлива, меньший износ, возможность быстрее перемещаться по шоссейным и грунтовым дорогам. Наконец, колёсное шасси проще и дешевле в обслуживании.
Кроме того, ТОС-2 вдвое легче по сравнению с предшественником — 24 т против 47 т у ТОС-1А. Меньший вес повышает тактическую мобильность — установки могут использовать дороги и мосты, недоступные для гусеничных вариантов.
Третьим важным улучшением является модернизация системы управления огнём (СУО). Благодаря ей ТОС-2 способна привязываться к местности и вести огонь с неподготовленных позиций, что позволяет значительно увеличить эффективность огня и сократить время нахождения на позициях.
По сути, в ТОС-2 реализован принцип shoot-and-scoot, когда САУ или установка РСЗО быстро открывает огонь и быстро меняет огневую позицию.
Что в итоге?
Особенностью текущей фазы СВО является статичность боевых действий и сильный акцент на использовании артиллерии и укреплений. ВСУ пользуются системами опорных пунктов и укрепрайонов, которые на ряде участков готовились годами.
В таких условиях мобильные и дальнобойные системы, способные очищать укреплённые районы от противника, являются незаменимым инструментом. Нельзя не отметить эффективность ТОС на лесистой и пересечённой местности, а также в урбанизированных районах, которыми изобилует зона активных боевых действий. Кроме того, ТОС способны нанести тяжёлый урон легкобронированной или небронированной технике — то есть именно такой, какую широко применяют ВСУ.
В целом ТОС-2 способны обеспечить преимущество союзным войскам на участке применения. Дело за большой серией.
Комментарий редакции
В статье рассматриваются усовершенствования новейшей российской тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» по сравнению с предыдущей моделью ТОС-1А.
Основные тезисы:
- ТОС-2 получила новые термобарические боеприпасы увеличенной дальности – до 20 км против 6 км у ТОС-1А. Это позволяет вести огонь, не подвергаясь ответному огню противника.
- ТОС-2 переведена на колесное шасси вместо гусеничного, что улучшает мобильность, снижает логистическую нагрузку и стоимость эксплуатации.
- Модернизирована система управления огнем, позволяющая вести огонь с неподготовленных позиций по принципу "выстрелил и ушел".
Вывод:
ТОС-2 с улучшенными характеристиками эффективна против укрепленных позиций противника и в условиях городских боев. При массовом применении может обеспечить преимущество российским войскам на поле боя.
“…Дело за большой серией”.
Да, именно так. МО РФ надо обратить на это особое внимание, отличное оружие для победы в СВО, а также против прочих врагов РФ.