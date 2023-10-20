Военный эксперт, автор канала @panzwaffle

Тяжёлые огнемётные системы использовались советской и российской армией практически во всех современных конфликтах ещё с конца 1980-х. Этот вид вооружения доказал свою эффективность в различных условиях и непрерывно совершенствуется. Новейшая версия тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» применяется в СВО как минимум с апреля 2022 года. По сравнению с предшественником — системой ТОС-1А — «Тосочка» получила ряд ключевых улучшений.

Каких?

Разработчики отмечают сразу несколько.

Первое и, пожалуй, основное — это переход на новые термобарические боеприпасы увеличенной дальности. Согласно опубликованным данным, ТОС-2 способна вести огонь на дистанции более 20 км.

Для сравнения: максимальная дальность стрельбы ТОС-1А всего 6 км. Для поражения цели в глубине обороны противника установки приходилось подтягивать чуть ли не вплотную к линии боевого соприкосновения. На современном поле боя, насыщенном дронами, средствами обнаружения и поражения, это был серьёзный риск.

Несмотря на шасси Т-72А, обеспечивавшее вполне танковый уровень защищённости, пакет направляющих был бронирован только от пуль калибра 7,62 мм. Любой самодельный БПЛА-бомбовоз мог атаковать установку сверху и уничтожить её.

Благодаря увеличенной дальности стрельбы «Тосочка» может вести огонь с дистанции, недосягаемой как для средств наблюдения противника, так и для значительной части средств поражения из арсенала ВСУ. Фактически тяжёлые огнемёты ушли на дистанции действия гаубиц и больших РСЗО.

Второе — это переход на колёсные шасси.

Установки на базе трёхосного полноприводного «Урал-63706» «Торнадо-У» получают сразу пакет преимуществ. В их числе снижение логистических требований (ТОС-2 не нужны специальные полуприцепы-танковозы), экономия топлива, меньший износ, возможность быстрее перемещаться по шоссейным и грунтовым дорогам. Наконец, колёсное шасси проще и дешевле в обслуживании.

Кроме того, ТОС-2 вдвое легче по сравнению с предшественником — 24 т против 47 т у ТОС-1А. Меньший вес повышает тактическую мобильность — установки могут использовать дороги и мосты, недоступные для гусеничных вариантов.

Третьим важным улучшением является модернизация системы управления огнём (СУО). Благодаря ей ТОС-2 способна привязываться к местности и вести огонь с неподготовленных позиций, что позволяет значительно увеличить эффективность огня и сократить время нахождения на позициях.

По сути, в ТОС-2 реализован принцип shoot-and-scoot, когда САУ или установка РСЗО быстро открывает огонь и быстро меняет огневую позицию.

Что в итоге?

Особенностью текущей фазы СВО является статичность боевых действий и сильный акцент на использовании артиллерии и укреплений. ВСУ пользуются системами опорных пунктов и укрепрайонов, которые на ряде участков готовились годами.

В таких условиях мобильные и дальнобойные системы, способные очищать укреплённые районы от противника, являются незаменимым инструментом. Нельзя не отметить эффективность ТОС на лесистой и пересечённой местности, а также в урбанизированных районах, которыми изобилует зона активных боевых действий. Кроме того, ТОС способны нанести тяжёлый урон легкобронированной или небронированной технике — то есть именно такой, какую широко применяют ВСУ.

В целом ТОС-2 способны обеспечить преимущество союзным войскам на участке применения. Дело за большой серией.

Комментарий редакции

В статье рассматриваются усовершенствования новейшей российской тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» по сравнению с предыдущей моделью ТОС-1А.

Основные тезисы:

- ТОС-2 получила новые термобарические боеприпасы увеличенной дальности – до 20 км против 6 км у ТОС-1А. Это позволяет вести огонь, не подвергаясь ответному огню противника.

- ТОС-2 переведена на колесное шасси вместо гусеничного, что улучшает мобильность, снижает логистическую нагрузку и стоимость эксплуатации.

- Модернизирована система управления огнем, позволяющая вести огонь с неподготовленных позиций по принципу "выстрелил и ушел".

Вывод:

ТОС-2 с улучшенными характеристиками эффективна против укрепленных позиций противника и в условиях городских боев. При массовом применении может обеспечить преимущество российским войскам на поле боя.