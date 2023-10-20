



▫️ В период с 14 по 20 октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также местам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

▫️ В результате ударов уничтожены: склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения националистического формирования «Азов», иностранных инструкторов и наемников.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск профессиональными действиями отразили 61-ну контратаку противника.

▫️ Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю.

▫️ Потери противника за истекший период составили свыше 995-ти военнослужащих, 10 танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии.



▫️ На Краснолиманском направлении в результате действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение недели отражены 18 атак штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ.

▫️ Противник потерял более 940 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину, 14 автомобилей и 5 орудий.



▫️ На Донецком направлении российские подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражения боевым группам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики.

▫️ За прошедшую неделю на данном направлении отражены 25 атак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 2065-ти украинских военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии.

▫️ Кроме того, ударами авиации и ракетных войск уничтожены пять складов с боеприпасами и военной техникой.



▫️ На Южно-Донецком направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки штурмовых отрядов 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника за прошедшую неделю составили свыше 1010-ти военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО.

▫️ На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 10 атак противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

Потери противника составили более 475-ти военнослужащих, 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.



▫️ На Херсонском направлении противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра силами 36-й и 38-й бригад морской пехоты.

▫️ В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии ВСУ потеряли до 345-ти военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей.



▫️ В результате эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолетов, из них: 10 – Миг-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

▫️ Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолетов Миг-29.

▫️ Кроме того, за неделю уничтожены 314 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачены 35 реактивных снарядов HIMARS, пять оперативно-тактических ракет, две переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200, шесть управляемых авиационных бомб «JDAM».



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 500 самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14463 единицы специальной военной автомобильной техники.