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С.В. Савельев – Друг человечества

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Комментарий редакции

В этой беседе обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Граф Никита Панин был прогрессивным государственным деятелем, стремившимся к реформам и развитию России. Он предлагал ввести конституционную монархию и ограничить власть императора.

2. Вокруг Панина сформировалась группа единомышленников – Репнин, Румянцев, Сумароков, Фонвизин, которые также выступали за преобразования в России.

3. Фонвизин написал комедию "Недоросль", в которой высмеивал невежество и косность дворянства. Это была сатира на противников реформ Панина.

4. Борьба между сторонниками и противниками реформ во многом определяла политику времён Екатерины II.

5. Панин и его соратники пытались осуществить в России второй искусственный отбор по умственным способностям после реформ Петра I.

Вывод: в рассказе показана борьба прогрессивно настроенных сил во главе с Паниным против консервативного дворянства времён Екатерины II. Это была попытка модернизировать Россию, ввести элементы конституционализма и провести просвещенные реформы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JLv0uvhUDXA
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